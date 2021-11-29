https://ria.ru/20211129/rossiya-1761275142.html

В Греции призвали не считать Россию единственным врагом НАТО

В Греции призвали не считать Россию единственным врагом НАТО - РИА Новости, 29.11.2021

В Греции призвали не считать Россию единственным врагом НАТО

Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос, недавно выступивший с антироссийскими заявлениями на форуме в Эстонии, предложил не... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:34

2021-11-29T14:34

2021-11-29T14:35

в мире

эстония

нато

ближний восток

кириакос мицотакис

россия

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АФИНЫ, 29 ноя – РИА Новости. Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос, недавно выступивший с антироссийскими заявлениями на форуме в Эстонии, предложил не сосредотачиваться на России как единственном враге НАТО, соответствующее заявление он сделал в интервью изданию "Нафтемпорики".Ранее Панайотопулос на форуме НАТО в Эстонии заявил, что НАТО должна отреагировать на "агрессивные действия России" и "подготовиться к длительной борьбе в своих отношениях с Россией", действия которой "обесценивают свободолюбивый международный порядок".Журналист "Нафтемпорики", напомнив о предстоящем визите премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Россию, заметил, что министр выступал за создание единого зенитно-ракетного зонта НАТО для борьбы с будущими врагами, и спросил, кого он имел ввиду. Панайотопулос сказал, что недавно в Ханье на Крите был открыт Центр передового опыта по комплексной противовоздушной и противоракетной обороне НАТО (NATO Integrated Air and Missile Defence (NATO IAMD Centre of Excellence)."Это инфраструктура, которая не является чисто военной, но направлена на поддержку НАТО", - сказал он."Враги Альянса известны. Давайте не сосредотачиваться на России, о которой, в конце концов, я недавно говорил в Эстонии, что должен быть канал коммуникации, основанный на двойном подходе "коммуникация – сдерживание". Геополитические вызовы многочисленны и сложны. Геополитическая среда проявляет сильные тенденции нестабильности с появлением областей высокой напряженности в различных частях мира (Тихий океан, Китай, Африка, Ближний Восток и так далее)", - сказал министр.По мнению обозревателей, Панайотопулос своим новым заявлением пытался сгладить негативное впечатление от сделанных в Эстонии антироссийских высказываний, но не очень удачно.

https://ria.ru/20211128/voyna-1761101092.html

https://ria.ru/20211126/nato-1760985608.html

эстония

ближний восток

россия

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в мире, эстония, нато, ближний восток, кириакос мицотакис, россия