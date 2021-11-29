14:34 29.11.2021 (обновлено: 14:35 29.11.2021)
В Греции призвали не считать Россию единственным врагом НАТО
Глава Минобороны Греции Панайотопулос призвал не считать Россию единственным врагом НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
АФИНЫ, 29 ноя – РИА Новости. Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос, недавно выступивший с антироссийскими заявлениями на форуме в Эстонии, предложил не сосредотачиваться на России как единственном враге НАТО, соответствующее заявление он сделал в интервью изданию "Нафтемпорики".
Ранее Панайотопулос на форуме НАТО в Эстонии заявил, что НАТО должна отреагировать на "агрессивные действия России" и "подготовиться к длительной борьбе в своих отношениях с Россией", действия которой "обесценивают свободолюбивый международный порядок".
Журналист "Нафтемпорики", напомнив о предстоящем визите премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Россию, заметил, что министр выступал за создание единого зенитно-ракетного зонта НАТО для борьбы с будущими врагами, и спросил, кого он имел ввиду. Панайотопулос сказал, что недавно в Ханье на Крите был открыт Центр передового опыта по комплексной противовоздушной и противоракетной обороне НАТО (NATO Integrated Air and Missile Defence (NATO IAMD Centre of Excellence).
"Это инфраструктура, которая не является чисто военной, но направлена на поддержку НАТО", - сказал он.
"Враги Альянса известны. Давайте не сосредотачиваться на России, о которой, в конце концов, я недавно говорил в Эстонии, что должен быть канал коммуникации, основанный на двойном подходе "коммуникация – сдерживание". Геополитические вызовы многочисленны и сложны. Геополитическая среда проявляет сильные тенденции нестабильности с появлением областей высокой напряженности в различных частях мира (Тихий океан, Китай, Африка, Ближний Восток и так далее)", - сказал министр.
По мнению обозревателей, Панайотопулос своим новым заявлением пытался сгладить негативное впечатление от сделанных в Эстонии антироссийских высказываний, но не очень удачно.
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