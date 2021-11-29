https://ria.ru/20211129/rossiya-1761209650.html

Ряду регионов дополнительно компенсируют выпадающие доходы от ИНВ

Ряду регионов дополнительно компенсируют выпадающие доходы от ИНВ - РИА Новости, 29.11.2021

Ряду регионов дополнительно компенсируют выпадающие доходы от ИНВ

Правительство РФ на заседании в пятницу одобрило дополнительную финансовую помощь 19 регионам страны для компенсации выпадающих доходов их бюджетов от... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T09:45

2021-11-29T09:45

2021-11-29T09:45

экономика

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в пятницу одобрило дополнительную финансовую помощь 19 регионам страны для компенсации выпадающих доходов их бюджетов от инвестиционного налогового вычета (ИНВ), сообщается на сайте кабмина."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Уточняется, что проект распоряжения предусматривает оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам 19 регионов РФ.

https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757773139.html

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экономика, россия