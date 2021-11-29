https://ria.ru/20211129/rossiya-1761209650.html
Ряду регионов дополнительно компенсируют выпадающие доходы от ИНВ
Ряду регионов дополнительно компенсируют выпадающие доходы от ИНВ - РИА Новости, 29.11.2021
Ряду регионов дополнительно компенсируют выпадающие доходы от ИНВ
Правительство РФ на заседании в пятницу одобрило дополнительную финансовую помощь 19 регионам страны для компенсации выпадающих доходов их бюджетов от... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T09:45
2021-11-29T09:45
2021-11-29T09:45
экономика
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в пятницу одобрило дополнительную финансовую помощь 19 регионам страны для компенсации выпадающих доходов их бюджетов от инвестиционного налогового вычета (ИНВ), сообщается на сайте кабмина."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Уточняется, что проект распоряжения предусматривает оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам 19 регионов РФ.
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экономика, россия
Ряду регионов дополнительно компенсируют выпадающие доходы от ИНВ
Правительство одобрило помощь 19 регионам для компенсации выпадающих доходов от ИНВ