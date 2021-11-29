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Германия резко ответила на требования выплатить Украине репарации за Вторую Мировую

В бундестаге ответили на требование Украины по репарациям от Германии - РИА Новости, 29.11.2021

Германия резко ответила на требования выплатить Украине репарации за Вторую Мировую

Украина уже получила репарации от Германии по итогам Второй мировой войны, а выдвинутые послом в Берлине Андреем Мельником требования крайне топорны, заявил... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T20:30

2021-11-29T20:30

2021-11-29T20:30

в мире

украина

ссср

германия

вторая мировая война (1939-1945)

андрей мельник

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Украина уже получила репарации от Германии по итогам Второй мировой войны, а выдвинутые послом в Берлине Андреем Мельником требования крайне топорны, заявил "Известиям" депутат бундестага Штефан Койтер.Парламентарий отверг претензии украинского дипломата и напомнил, что Киев, будучи в составе СССР, получил значительную компенсацию от Берлина.Койтер добавил, что Мельник как дипломат поступил неправильно, делая подобные заявления через СМИ.Также Депутат высказался против принятия Украины в НАТО, так как Киев намерен втянуть альянс в военный конфликт с Москвой. Койтер призвал сохранить хорошие отношения с Россией.Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о праве Киева на компенсацию от Берлина за утраченные в годы Второй мировой войны ценности и подаренный немецкой стороне в 2001 году архив нот Баха.Мельник регулярно выступает с сомнительными требованиями и заявлениями в отношении Германии. Так, в марте дипломат возложил на Берлин задачу "возвращения" Крыма под контроль Киева, объяснив это "колониальным прошлым" ФРГ. Также посол требовал от Германии помочь в модернизации украинской армии и называл вступление Украины в НАТО гарантией для страны после запуска газопровода "Северный поток — 2".

https://ria.ru/20211125/gaz-1760769713.html

https://ria.ru/20210616/ukraina-1737251494.html

украина

ссср

германия

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в мире, украина, ссср, германия, вторая мировая война (1939-1945), андрей мельник