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Германия резко ответила на требования выплатить Украине репарации за Вторую Мировую
В бундестаге ответили на требование Украины по репарациям от Германии - РИА Новости, 29.11.2021
Германия резко ответила на требования выплатить Украине репарации за Вторую Мировую
Украина уже получила репарации от Германии по итогам Второй мировой войны, а выдвинутые послом в Берлине Андреем Мельником требования крайне топорны, заявил... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T20:30
2021-11-29T20:30
в мире
украина
ссср
германия
вторая мировая война (1939-1945)
андрей мельник
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Украина уже получила репарации от Германии по итогам Второй мировой войны, а выдвинутые послом в Берлине Андреем Мельником требования крайне топорны, заявил "Известиям" депутат бундестага Штефан Койтер.Парламентарий отверг претензии украинского дипломата и напомнил, что Киев, будучи в составе СССР, получил значительную компенсацию от Берлина.Койтер добавил, что Мельник как дипломат поступил неправильно, делая подобные заявления через СМИ.Также Депутат высказался против принятия Украины в НАТО, так как Киев намерен втянуть альянс в военный конфликт с Москвой. Койтер призвал сохранить хорошие отношения с Россией.Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о праве Киева на компенсацию от Берлина за утраченные в годы Второй мировой войны ценности и подаренный немецкой стороне в 2001 году архив нот Баха.Мельник регулярно выступает с сомнительными требованиями и заявлениями в отношении Германии. Так, в марте дипломат возложил на Берлин задачу "возвращения" Крыма под контроль Киева, объяснив это "колониальным прошлым" ФРГ. Также посол требовал от Германии помочь в модернизации украинской армии и называл вступление Украины в НАТО гарантией для страны после запуска газопровода "Северный поток — 2".
https://ria.ru/20211125/gaz-1760769713.html
https://ria.ru/20210616/ukraina-1737251494.html
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в мире, украина, ссср, германия, вторая мировая война (1939-1945), андрей мельник
20:30 29.11.2021
 
В бундестаге ответили на требование Украины по репарациям от Германии

Депутат бундестага Койтер ответил на требования посла Украины Мельника по репарациям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Украина уже получила репарации от Германии по итогам Второй мировой войны, а выдвинутые послом в Берлине Андреем Мельником требования крайне топорны, заявил "Известиям" депутат бундестага Штефан Койтер.
Парламентарий отверг претензии украинского дипломата и напомнил, что Киев, будучи в составе СССР, получил значительную компенсацию от Берлина.
"В течение десятилетий Германия выплачивала миллиарды немецких марок в качестве репараций Советскому Союзу, частью которого была Украина", — сказал он.
Койтер добавил, что Мельник как дипломат поступил неправильно, делая подобные заявления через СМИ.
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Также Депутат высказался против принятия Украины в НАТО, так как Киев намерен втянуть альянс в военный конфликт с Москвой. Койтер призвал сохранить хорошие отношения с Россией.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о праве Киева на компенсацию от Берлина за утраченные в годы Второй мировой войны ценности и подаренный немецкой стороне в 2001 году архив нот Баха.
Мельник регулярно выступает с сомнительными требованиями и заявлениями в отношении Германии. Так, в марте дипломат возложил на Берлин задачу "возвращения" Крыма под контроль Киева, объяснив это "колониальным прошлым" ФРГ. Также посол требовал от Германии помочь в модернизации украинской армии и называл вступление Украины в НАТО гарантией для страны после запуска газопровода "Северный поток — 2".
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В миреУкраинаСССРГерманияВторая мировая война (1939-1945)Андрей Мельник
 
 
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