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Завершается второй этап реконструкции Люберецких очистных сооружений
Завершается второй этап реконструкции Люберецких очистных сооружений - РИА Новости, 29.11.2021
Завершается второй этап реконструкции Люберецких очистных сооружений
Специалисты комплекса городского хозяйства завершают второй этап масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений в Москве, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:15
2021-11-29T15:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершают второй этап масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."Люберецкие очистные сооружения в настоящее время являются крупнейшим предприятием такого типа в Европе, они обеспечивают прием и очистку стоков из пяти округов столицы и ряда подмосковных городов. После завершения всех работ эти очистные сооружении будут соответствовать самым высоким общемировым стандартам", - рассказал Бирюков журналистам.Он добавил, что сейчас практически завершены строительно-монтажные работы, идет технологическая наладка и технологический пуск оборудования."Ряд блоков, например, фильтры грубой очистки, уже работают на полную мощность, планируем завершить все мероприятия по тестированию оборудования до конца года. 90% смонтированного оборудования - это продукция отечественных производителей, оно надежное и эффективное, ни в чем не уступает зарубежным аналогам. Его использование, по нашим подсчетам, позволит на 10% сократить энергопотребление", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в результате реконструкции Люберецких очистных сооружений создается фактически безотходное производство. Весь осадок, образующийся в процессе очистки, будет уходить для переработки на новый завод по производству удобрений.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
12:15 29.11.2021 (обновлено: 15:52 29.11.2021)
 

Завершается второй этап реконструкции Люберецких очистных сооружений

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквЗавершается второй этап реконструкции Люберецких очистных сооружений
Завершается второй этап реконструкции Люберецких очистных сооружений - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москв
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершают второй этап масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Люберецкие очистные сооружения в настоящее время являются крупнейшим предприятием такого типа в Европе, они обеспечивают прием и очистку стоков из пяти округов столицы и ряда подмосковных городов. После завершения всех работ эти очистные сооружении будут соответствовать самым высоким общемировым стандартам", - рассказал Бирюков журналистам.
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Он добавил, что сейчас практически завершены строительно-монтажные работы, идет технологическая наладка и технологический пуск оборудования.
"Ряд блоков, например, фильтры грубой очистки, уже работают на полную мощность, планируем завершить все мероприятия по тестированию оборудования до конца года. 90% смонтированного оборудования - это продукция отечественных производителей, оно надежное и эффективное, ни в чем не уступает зарубежным аналогам. Его использование, по нашим подсчетам, позволит на 10% сократить энергопотребление", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в результате реконструкции Люберецких очистных сооружений создается фактически безотходное производство. Весь осадок, образующийся в процессе очистки, будет уходить для переработки на новый завод по производству удобрений.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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