https://ria.ru/20211129/rekonstruktsiya-1761241001.html

Завершается второй этап реконструкции Люберецких очистных сооружений

Завершается второй этап реконструкции Люберецких очистных сооружений - РИА Новости, 29.11.2021

Завершается второй этап реконструкции Люберецких очистных сооружений

Специалисты комплекса городского хозяйства завершают второй этап масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений в Москве, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:15

2021-11-29T12:15

2021-11-29T15:52

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершают второй этап масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."Люберецкие очистные сооружения в настоящее время являются крупнейшим предприятием такого типа в Европе, они обеспечивают прием и очистку стоков из пяти округов столицы и ряда подмосковных городов. После завершения всех работ эти очистные сооружении будут соответствовать самым высоким общемировым стандартам", - рассказал Бирюков журналистам.Он добавил, что сейчас практически завершены строительно-монтажные работы, идет технологическая наладка и технологический пуск оборудования."Ряд блоков, например, фильтры грубой очистки, уже работают на полную мощность, планируем завершить все мероприятия по тестированию оборудования до конца года. 90% смонтированного оборудования - это продукция отечественных производителей, оно надежное и эффективное, ни в чем не уступает зарубежным аналогам. Его использование, по нашим подсчетам, позволит на 10% сократить энергопотребление", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в результате реконструкции Люберецких очистных сооружений создается фактически безотходное производство. Весь осадок, образующийся в процессе очистки, будет уходить для переработки на новый завод по производству удобрений.

https://ria.ru/20211126/remont-1760947912.html

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы