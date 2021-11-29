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МИД пообещал ответить на решение Вашингтона по семьям российских дипломатов
МИД пообещал ответить на решение Вашингтона по семьям российских дипломатов - РИА Новости, 29.11.2021
МИД пообещал ответить на решение Вашингтона по семьям российских дипломатов
Москва не оставит без внимания решение Вашингтона по аккредитациям для членов семей российских дипломатов, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:56
2021-11-29T15:56
2021-11-29T17:43
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Москва не оставит без внимания решение Вашингтона по аккредитациям для членов семей российских дипломатов, заявил замглавы МИД Сергей Рябков."Обязательно (ответим. — Прим. ред.), и мы предупредили американцев, что во избежание дальнейшего сокращения персонала здесь мы не можем не отвечать", — сказал он.Дипломат подчеркнул, что американская сторона должна отказаться от подобной практики.Ранее посол России в США заявил, что Вашингтон отзывает аккредитацию у жен и отказывается выдавать визы детям сотрудников посольства. По его словам, из-за этого 27 дипломатов вынуждены будут уехать из страны 30 января.В середине апреля Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы.В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.
https://ria.ru/20211129/vstrecha-1761292605.html
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вашингтон (город), москва, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире
15:56 29.11.2021 (обновлено: 17:43 29.11.2021)
МИД пообещал ответить на решение Вашингтона по семьям российских дипломатов
Замглавы МИД Рябков: Москва ответит на высылку из США 27 российских дипломатов
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Москва
не оставит без внимания решение Вашингтона по аккредитациям для членов семей российских дипломатов, заявил замглавы МИД Сергей Рябков
.
"Обязательно (ответим. — Прим. ред.), и мы предупредили американцев, что во избежание дальнейшего сокращения персонала здесь мы не можем не отвечать", — сказал он.
Дипломат подчеркнул, что американская сторона должна отказаться от подобной практики.
Ранее посол России в США заявил, что Вашингтон отзывает аккредитацию у жен и отказывается выдавать визы детям сотрудников посольства. По его словам, из-за этого 27 дипломатов вынуждены будут уехать из страны 30 января.
В середине апреля Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы.
В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.