https://ria.ru/20211129/razyasneniya-1761347892.html

ОЗХО призвала Россию предоставить разъяснения по делу Навального

ОЗХО призвала Россию предоставить разъяснения по делу Навального - РИА Новости, 29.11.2021

ОЗХО призвала Россию предоставить разъяснения по делу Навального

Страны Организации по запрещению химоружия "настоятельно призывают" РФ предоставить разъяснения по ситуации с Алексеем Навальным и "уверены в независимом... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T20:49

2021-11-29T20:49

2021-11-29T20:49

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ЛОНДОН, 29 ноя – РИА Новости. Страны Организации по запрещению химоружия "настоятельно призывают" РФ предоставить разъяснения по ситуации с Алексеем Навальным и "уверены в независимом научном выводе" о том, что блогер подвергся воздействию "Новичка", говорится в их заявлении на Конференции ОЗХО. Российские власти, как и один из изобретателей "Новичка", неоднократно опровергали предположения об отравлении Навального.Сессия Конференции ОЗХО проходит в Гааге с 29 ноября по 3 декабря. Постпред РФ при организации, посол в Нидерландах Александр Шульгин в ходе сессии заявил, что Россия предоставила Западу исчерпывающие ответы по делу Навального, опросила 230 свидетелей и провела 64 экспертизы. Он также отмечал, что Россия ожидает новых выпадов со стороны западных партнеров в свой адрес на Конференции ОЗХО, в том числе по ситуации с Навальным, но не оставит их без ответа. В заявлении главы российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Олега Рязанцева к Конференции стран ОЗХО отмечается, что Россия ждет от Техсекретариата организации предоставления видеоматериалов, снятых в процессе технического содействия Германии в деле Навального."Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию предоставить необходимые разъяснения в соответствии со своими обязательствами по Конвенции. Те, кто применяет химическое оружие, не должны оставаться безнаказанными. Лица, ответственные за применение химического оружия, должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении стран ОЗХО.Указывается, что 5 октября 45 государств ОЗХО задали России вопросы в соответствии с пунктом 2 статьи IX Конвенции, который предусматривает, что "государства-участники в установленные сроки обмениваются информацией по любому вопросу, который может вызвать сомнения в отношении соблюдения Конвенции или который вызывает озабоченность по поводу связанного с этим вопроса, который может быть сочтен неоднозначным"."Ответ Российской Федерации от 7 октября 2021 года не дал ответа на поставленные вопросы. Российская Федерация не представила информации, достаточной для ответа на сомнения и озабоченности, высказанные в вопросах, представленных 45 государствами-участниками", - заявили в ОЗХО.Отмечается, что 5 ноября 45 государств ОЗХО ответили России и вновь задали вопросы, включая запросы, касающиеся того, какие действия страна предприняла с 20 августа 2020 года в свете своих обязательств по Конвенции, а также разъяснений, какие дальнейшие шаги планирует предпринять для "устранения инцидента"."Мы полностью уверены в независимом научном выводе ОЗХО о том, что Навальный подвергся воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Мы отмечаем, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" также использовалось при нападении в Соединенном Королевстве в 2018 году", - отмечается в документе.Добавляется, что страны ОЗХО настоятельно призывают Россию оказать содействие "путем всестороннего и транспарентного раскрытия обстоятельств этого нападения с применением химического оружия".Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва подготовила встречный демарш. В нем российская сторона просила Технический секретариат ОЗХО передать постоянному представительству Британии, ФРГ, Франции и Швеции при ОЗХО копии вербальной ноты и прилагаемые документы.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" Леонид Ринк отмечал, что доказательств отравления Навального нет, а все заявления об обратном корыстны.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.

https://ria.ru/20211125/sud-1760689424.html

https://ria.ru/20211111/rolik-1758654828.html

https://ria.ru/20211129/video-1761274060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, франция, александр шульгин, россия, леонид ринк