https://ria.ru/20211129/rastyazhka-1761273709.html
Растяжка с гранатой в Коломне оказалась муляжом
Растяжка с гранатой в Коломне оказалась муляжом - РИА Новости, 29.11.2021
Растяжка с гранатой в Коломне оказалась муляжом
Обнаруженная на двери одной из квартир многоэтажного жилого дома в подмосковной Коломне растяжка с гранатой РГД-5 оказалась муляжом, оцепление снято, рассказал... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T14:28
2021-11-29T14:28
2021-11-29T14:28
происшествия
коломна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Обнаруженная на двери одной из квартир многоэтажного жилого дома в подмосковной Коломне растяжка с гранатой РГД-5 оказалась муляжом, оцепление снято, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось об обнаружении гранаты РГД-5 на двери одной из квартир дома 4а на улице Спирина. Боеприпас увидел сосед по лестничной площадке, который и вызвал полицию. В целях безопасности жилой дом был оцеплен правоохранителями."Гранату проверили - фальшивая", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что проверка затянулась из-за того, что служебная собака первоначально показала, что в гранате есть взрывчатка.
https://ria.ru/20211129/granata-1761234496.html
коломна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коломна
Растяжка с гранатой в Коломне оказалась муляжом
Обнаруженная на двери квартиры жилого дома в Коломне растяжка с гранатой оказалась муляжом