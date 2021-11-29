https://ria.ru/20211129/rastyazhka-1761273709.html

Растяжка с гранатой в Коломне оказалась муляжом

Растяжка с гранатой в Коломне оказалась муляжом - РИА Новости, 29.11.2021

Растяжка с гранатой в Коломне оказалась муляжом

Обнаруженная на двери одной из квартир многоэтажного жилого дома в подмосковной Коломне растяжка с гранатой РГД-5 оказалась муляжом, оцепление снято, рассказал... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:28

2021-11-29T14:28

2021-11-29T14:28

происшествия

коломна

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Обнаруженная на двери одной из квартир многоэтажного жилого дома в подмосковной Коломне растяжка с гранатой РГД-5 оказалась муляжом, оцепление снято, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось об обнаружении гранаты РГД-5 на двери одной из квартир дома 4а на улице Спирина. Боеприпас увидел сосед по лестничной площадке, который и вызвал полицию. В целях безопасности жилой дом был оцеплен правоохранителями."Гранату проверили - фальшивая", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что проверка затянулась из-за того, что служебная собака первоначально показала, что в гранате есть взрывчатка.

https://ria.ru/20211129/granata-1761234496.html

коломна

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, коломна