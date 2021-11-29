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Двух жителей Волгоградской области оштрафовали после акции против QR-кодов
Двух жителей Волгоградской области оштрафовали после акции против QR-кодов - РИА Новости, 29.11.2021
Двух жителей Волгоградской области оштрафовали после акции против QR-кодов
Суд оштрафовал двух жителей города Михайловка Волгоградской области на 10 тысяч рублей за акцию против введения QR-кодов и антиковидных ограничений, сообщили в... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:27
2021-11-29T12:27
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происшествия
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ВОЛГОГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Суд оштрафовал двух жителей города Михайловка Волгоградской области на 10 тысяч рублей за акцию против введения QR-кодов и антиковидных ограничений, сообщили в суде.По информации суда, 21 ноября в городском парке Победы возле монумента "Солдат на камне" двое местных жителей приняли участие в "массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте". Мероприятие было организовано против введения QR-кодов и санитарных правил, введенных для борьбы с коронавирусом."Суд постановил признать… виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 стать 20.2.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка - ред.)", - говорится в постановлении суда. Отмечается, что мужчине назначен штраф в 10 тысяч рублей.Как пояснили РИА Новости в суде, по аналогичной статье оштрафован и второй житель Михайловки, ему также назначен штраф в 10 тысяч рублей.
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происшествия, волгоградская область, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
12:27 29.11.2021
 
Двух жителей Волгоградской области оштрафовали после акции против QR-кодов

Двух жителей города Михайловка Волгоградской области оштрафовали за акцию против QR-кодов

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВОЛГОГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Суд оштрафовал двух жителей города Михайловка Волгоградской области на 10 тысяч рублей за акцию против введения QR-кодов и антиковидных ограничений, сообщили в суде.
По информации суда, 21 ноября в городском парке Победы возле монумента "Солдат на камне" двое местных жителей приняли участие в "массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте". Мероприятие было организовано против введения QR-кодов и санитарных правил, введенных для борьбы с коронавирусом.
"Суд постановил признать… виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 стать 20.2.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка - ред.)", - говорится в постановлении суда. Отмечается, что мужчине назначен штраф в 10 тысяч рублей.
Как пояснили РИА Новости в суде, по аналогичной статье оштрафован и второй житель Михайловки, ему также назначен штраф в 10 тысяч рублей.
Посетитель осматривает распечатанный бумажный QR-код, полученный в многофункциональном центре госуслуг Мои документы в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 11:05Распространение коронавируса
РБК: в России хотят свести к минимуму использование термина "QR-код"
 
Распространение коронавирусаПроисшествияВолгоградская областьРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииQR-код
 
 
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