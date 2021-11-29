https://ria.ru/20211129/proisshestvie-1761213154.html

Омича, закопавшего отца живьем, ждет суд

Омича, закопавшего отца живьем, ждет суд - РИА Новости, 29.11.2021

Омича, закопавшего отца живьем, ждет суд

Омский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 55-летнего жителя деревни Озерка Исилькульского района, который обвиняется в том, что сначала избил... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T10:05

2021-11-29T10:05

2021-11-29T10:05

происшествия

исилькульский район

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ОМСК, 29 ноя - РИА Новости. Омский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 55-летнего жителя деревни Озерка Исилькульского района, который обвиняется в том, что сначала избил собственного отца молотком, а потом похоронил его живьем во дворе дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.Следователи установили, что в середине февраля мужчина выпил и устроил ссору с 78-летним отцом, с которым проживал в одном доме. Ссора переросла в серьезный конфликт, он толкнул отца, тот упал на пол, стукнувшись головой о кровать. Далее нападавший молотком ударил пожилого человека по голове и нанес еще несколько ударов другим неустановленным предметом по голове и телу."Понимая, что смерть потерпевшего не наступила, злоумышленник обмотал потерпевшего одеялом, которое зафиксировал вокруг тела веревкой и тросом, тем самым лишив дальнейшей возможности самостоятельно выбраться. Затем он во дворе домовладения выкопал в снегу яму глубиной около 1 метра, куда перетащил потерпевшего. Далее обвиняемый закопал яму с потерпевшим снегом и землей", - сообщили в пресс-службе, добавив, что смерть пожилого мужчины наступила по прошествии не менее 2-3 часов.В прокуратуре рассказали, что отец и сын были единственными жителями деревни – после ареста обвиняемого Озерка вымерла.Вину в совершении преступления обвиняемый признал частично. За убийство, совершенное с особой жестокостью, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Омский областной суд.

https://ria.ru/20210216/syn-1597657560.html

https://ria.ru/20210609/ubiystvo-1736248544.html

исилькульский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, исилькульский район