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ВТБ Лизинг вдвое увеличил продажи грузовых машин за 10 месяцев 2021 года
ВТБ Лизинг вдвое увеличил продажи грузовых машин за 10 месяцев 2021 года - РИА Новости, 29.11.2021
ВТБ Лизинг вдвое увеличил продажи грузовых машин за 10 месяцев 2021 года
ВТБ Лизинг по итогам 10 месяцев текущего года передал клиентам в два раза больше грузовой и полуприцепной техники, чем за аналогичный период прошлого года -... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:55
2021-11-29T15:55
2021-11-29T15:55
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. ВТБ Лизинг по итогам 10 месяцев текущего года передал клиентам в два раза больше грузовой и полуприцепной техники, чем за аналогичный период прошлого года - лидерами продаж в этом сегменте стали седельные тягачи, полуприцепы и самосвалы, совокупно их закупка и передача в финансовую аренду увеличилась в 2,5 раза, сообщает пресс-служба ВТБ."ВТБ Лизинг постоянно работает над совершенствованием продуктовых предложений. С начала текущего года мы два раза снижали авансы в зависимости от типа транспортных средств и условий финансовой аренды для комфортного входа в сделку нашим клиентам. На сегодняшний день для компаний из разных секторов экономики мы готовы предложить автомобили и технику в лизинг с авансом от 2%. Это предложение делает лизинг одним из самых доступных видов финансирования, позволяя предприятиям начать пользоваться новыми машинами с минимальными первоначальными затратами", — сказал начальник управления развития бизнеса автолизинга компании Вячеслав Михайлов. комментируя итоги.
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