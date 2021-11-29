https://ria.ru/20211129/primore-1761199811.html

В Приморье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

В Приморье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых - РИА Новости, 29.11.2021

В Приморье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

Обязательную вакцинацию ввели в Приморье для граждан в возрасте 60 лет и старше, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T06:54

2021-11-29T06:54

2021-11-29T07:13

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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. Обязательную вакцинацию ввели в Приморье для граждан в возрасте 60 лет и старше, сообщает краевое правительство.Постановление подписала главный санитарный врач региона Татьяна Детковская, решение огласили в понедельник на заседании регионального оперативного штабаДетковская привела данные, согласно которым 23,5% заболевших COVID-19 приходится на лиц старше 60 лет. При этом 74% всех умерших от коронавируса составляют пожилые люди, а охват вакцинацией в этой возрастной группе достигает лишь 28,5%.Первым компонентом или однокомпонентной вакциной пожилым необходимо привиться до 25 декабря, вторым – до 25 января. В противном случае их могут отстранить от работы или отправить на "удаленку".В Приморье ранее уже ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей. С 15 ноября в крае начали отстранять от работы без сохранения зарплаты тех сотрудников, которые не успели привиться первым компонентом, с 15 декабря – вторым.В регионе введены QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Без QR-кода запрещено посещать промтоварные магазины в торговых центрах, парикмахерские, салоны красоты.По данным оперативного штаба, за последние сутки в Приморье COVID-19 заболели 459 человек, за все время с начала пандемии — 87,5 тысяч, 1397 пациентов умерли.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760892767.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии