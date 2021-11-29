"Аэрофлот" в III квартале получил 11,6 млрд руб чистой прибыли по МСФО
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в третьем квартале 2021 года получила 11,6 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО против убытка в 21,1 миллиарда рублей годом ранее, сообщает компания.
"Чистая прибыль составила 11 635 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Выручка группы в третьем квартале выросла в два раза и составила 167 миллиардов рублей. EBITDA увеличилась в 2,7 раза, до 54 миллиардов рублей.
"Опубликованные результаты за третий квартал вновь подтверждают прогресс, достигнутый группой "Аэрофлот" в 2021 году. Последовательно улучшая финансовые показатели на протяжении нескольких кварталов, в отчетном третьем квартале группа "Аэрофлот" впервые за два года получила квартальную чистую прибыль в размере 11,6 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова замгендиректора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрея Чиханчина.
Он отметил, что значительный вклад в улучшение финансового результата внес спрос и обеспеченный им рост объема внутрироссийских перевозок, на которые компания сделала ставку в высокий сезон. Так, по итогам третьего квартала 2021 года пассажиропоток группы на внутреннем рынке превысил показатель аналогичного периода 2019 года на 27,4%.
"Постепенное снятие ограничений в международном сегменте, возможности которого были максимально использованы группой "Аэрофлот", также оказало положительное влияние на результаты. Если в январе 2021 года выставленные емкости группы "Аэрофлот" на международных линиях составляли только 15,4% от уровня сопоставимого периода 2019 года, то к сентябрю показатель восстановления перевозок достиг 43,1%", - отметил Чиханчин.