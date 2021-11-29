https://ria.ru/20211129/pribyl-1761252032.html

"Аэрофлот" в III квартале получил 11,6 млрд руб чистой прибыли по МСФО

"Аэрофлот" в III квартале получил 11,6 млрд руб чистой прибыли по МСФО - РИА Новости, 29.11.2021

"Аэрофлот" в III квартале получил 11,6 млрд руб чистой прибыли по МСФО

Группа "Аэрофлот" в третьем квартале 2021 года получила 11,6 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО против убытка в 21,1 миллиарда рублей годом ранее, сообщает РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:59

2021-11-29T12:59

2021-11-29T12:59

новости компаний - экономика

аэрофлот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/05/1563910541_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_cf1f7cf5c6e761b7a7cae7880ef4f842.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в третьем квартале 2021 года получила 11,6 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО против убытка в 21,1 миллиарда рублей годом ранее, сообщает компания."Чистая прибыль составила 11 635 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Выручка группы в третьем квартале выросла в два раза и составила 167 миллиардов рублей. EBITDA увеличилась в 2,7 раза, до 54 миллиардов рублей.Он отметил, что значительный вклад в улучшение финансового результата внес спрос и обеспеченный им рост объема внутрироссийских перевозок, на которые компания сделала ставку в высокий сезон. Так, по итогам третьего квартала 2021 года пассажиропоток группы на внутреннем рынке превысил показатель аналогичного периода 2019 года на 27,4%.

https://ria.ru/20211126/aeroflot-1760848165.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, аэрофлот