https://ria.ru/20211129/preduprezhdenie-1761337894.html
В Крыму объявили штормовое предупреждение
В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 29.11.2021
В Крыму объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму, из-за сильного ветра часть потребителей осталась без света, повалены деревья, сообщают жители полуострова в... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T19:31
2021-11-29T19:31
2021-11-29T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму, из-за сильного ветра часть потребителей осталась без света, повалены деревья, сообщают жители полуострова в соцсетях.Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 29 и 30 сентября. По данным гидрометцентра, в связи с прохождением фронтальных разделов 29-30 ноября в южных, центральных и восточных районах Крыма пройдут дожди, выпадет более 30 миллиметров осадков. В горах 30 ноября ожидается дождь, переходящий в снег. В гидрометцентре предупредили об очень сильном ветре на полуострове - до 25-30 метров в секунду, в горах 35 метров в секунду. Юго-западный ветер сменится на северо-западный, на полуострове в течение ночи резко похолодает. Днем в понедельник температура доходила до 20 градусов тепла.Местные жители сообщают об отключениях электроэнергии в нескольких районах Симферополя, в том числе в центральной части города, где находится здание правительства и мэрия. Обесточены также несколько сел Симферопольского района. В Симферополе упало несколько крупных деревьев, повреждены автомобили.Сильный ветер обрушился на Ялту, жители города публикуют фотографии с упавшими деревьями. Диспетчерские службы "Крымэнерго" и Единая диспетчерская служба Симферополя и других городов перегружены, дозвониться к ним невозможно.В Севастополе также объявлено штормовое предупреждение, по погодным условиям в 19.00 мск работа катеров в Севастопольской бухте прекращается, сообщили власти.
https://ria.ru/20211125/teplo-1760641656.html
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происшествия, севастополь, республика крым, симферополь, ялта, крымэнерго, погода, россия
В Крыму объявили штормовое предупреждение
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра