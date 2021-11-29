https://ria.ru/20211129/predeprezhdenie-1761291553.html

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за непогоды - РИА Новости, 29.11.2021

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

Экстренное предупреждение объявили в Сочи с 30 ноября по 2 декабря, синоптики прогнозируют в этот период сильные ливни, грозы, подъем уровня воды в реках,... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T15:44

2021-11-29T15:44

2021-11-29T16:35

общество

краснодарский край

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

туризм

новости - туризм

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СОЧИ, 29 ноя – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявили в Сочи с 30 ноября по 2 декабря, синоптики прогнозируют в этот период сильные ливни, грозы, подъем уровня воды в реках, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю."По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ": в течение суток 30 ноября и 1 декабря, а также ночью и утром 2 декабря 2021 года на территории МО г. Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, шквалистым усилением ветра 22-27 м/с. На реках подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.Добавляется, что не исключён сход селя в горной местности. Спасатели рекомендуют воздержаться от прогулок, отдыха у воды. В настоящее время все городские службы курорта переведены на усиленный режим работы.

https://ria.ru/20211129/metel-1761196561.html

краснодарский край

сочи

россия

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общество, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новости - туризм