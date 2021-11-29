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Белгородский губернатор призвал провести Новый год в семейном кругу
Белгородский губернатор призвал провести Новый год в семейном кругу - РИА Новости, 29.11.2021
Белгородский губернатор призвал провести Новый год в семейном кругу
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей региона провести Новый год в домашнем кругу и погулять на улице. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T10:28
2021-11-29T10:28
2021-11-29T10:28
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости, Дарья Ураева. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей региона провести Новый год в домашнем кругу и погулять на улице.Как отметил глава региона в интервью РИА Новости, решений о введении дополнительных ограничительных мер из-за пандемии на период новогодних праздников пока не принималось."Я исхожу из того, что ковид никуда не ушёл и не уйдёт через месяц. Поэтому я посоветовал бы всем - не только жителям Белгородской области, но всем жителям Российской Федерации, - новогодние праздники, как самый главный семейный праздник, встретить дома в кругу семьи", - сказал губернатор."На весах - ценность праздника и ценностей человеческих жизней. Но мы делаем очень много для того, чтобы новогодние праздники прошли максимально комфортно", - добавил Гладков.
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Белгородский губернатор призвал провести Новый год в семейном кругу
Глава Белгородской области Гладков призвал провести Новый год в семейном кругу