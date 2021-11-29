https://ria.ru/20211129/pravitelstvo-1761213625.html

Правительство одобрило проект о деятельности коренных народов

Правительство одобрило проект о деятельности коренных народов - РИА Новости, 29.11.2021

Правительство одобрило проект о деятельности коренных народов

Правительство России на заседании в пятницу одобрило законопроект о совершенствовании порядка создания и деятельности общин коренных малочисленных народов... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T10:09

2021-11-29T10:09

2021-11-29T10:09

общество

дальний восток

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу одобрило законопроект о совершенствовании порядка создания и деятельности общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба кабмина сообщала, что правительство обсудит законопроект, направленный на совершенствование порядка создания и деятельности общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также устранение правовой неопределенности при создании и деятельности общин малочисленных народов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211119/yamal-1759793795.html

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2021

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общество, дальний восток, россия