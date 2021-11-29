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В Приморском крае при пожаре в частном доме погибли пять человек
В Приморском крае при пожаре в частном доме погибли пять человек - РИА Новости, 29.11.2021
В Приморском крае при пожаре в частном доме погибли пять человек
Пять человек погибли в результате пожара в частном доме в Уссурийске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T14:59
2021-11-29T14:59
2021-11-29T14:59
происшествия
уссурийск
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пять человек погибли в результате пожара в частном доме в Уссурийске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."При пожаре в частном жилом доме на улице Столетова погибли пять человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, возгорание удалось локализовать на площади чуть более 100 квадратных метров.
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происшествия, уссурийск, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморском крае при пожаре в частном доме погибли пять человек
В Уссурийске при пожаре в частном жилом доме погибли пять человек