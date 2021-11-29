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В Приморском крае при пожаре в частном доме погибли пять человек

В Приморском крае при пожаре в частном доме погибли пять человек - РИА Новости, 29.11.2021

В Приморском крае при пожаре в частном доме погибли пять человек

Пять человек погибли в результате пожара в частном доме в Уссурийске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:59

2021-11-29T14:59

2021-11-29T14:59

происшествия

уссурийск

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пять человек погибли в результате пожара в частном доме в Уссурийске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."При пожаре в частном жилом доме на улице Столетова погибли пять человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, возгорание удалось локализовать на площади чуть более 100 квадратных метров.

https://ria.ru/20211117/proisshestvie-1759397533.html

уссурийск

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, уссурийск, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)