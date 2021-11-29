https://ria.ru/20211129/pokazaniya-1761199526.html

Защита депутата Самсонова подала в СК заявление о ложных показаниях

Защита депутата Самсонова подала в СК заявление о ложных показаниях - РИА Новости, 29.11.2021

Защита депутата Самсонова подала в СК заявление о ложных показаниях

Защита приморского депутата Артема Самсонова, подозреваемого в развращении ребенка, подала в СК заявление, в котором просит возбудить дело за дачу заведомо... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T06:48

2021-11-29T06:48

2021-11-29T06:48

происшествия

приморский край

владивосток

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. Защита приморского депутата Артема Самсонова, подозреваемого в развращении ребенка, подала в СК заявление, в котором просит возбудить дело за дачу заведомо ложных показаний на парламентария, сообщила РИА Новости его адвокат Наталья Касилова.Против Самсонова возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По версии следствия, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Суд арестовал депутата, защита обжаловала решение. В Telegram-канале Самсонова сообщалось, что адвокаты нашли в деле "неопровержимые факты, указывающие на ложь свидетелей". Касилова отмечала, что готовит заявление о возбуждении дел по факту заведомо ложных показаний и фальсификации доказательств.Она предоставила РИА Новости фото заявления с печатью входящей документации СУСК по Приморскому краю.Заявление подписано Самсоновым. В нем сообщается, что один из свидетелей обвиняет Самсонова в том, что в июне 2018 года в палаточном лагере в присутствии взрослых и ребенка парламентарий держал фаллоимитатор и рассказывал о его назначении. Отмечается, что в подтверждении своих слов свидетель сообщил, что в тот же день было сделано фото их общей знакомой, спящей с игрушкой в руке. В заявлении указано, что, со слов следователя, позже свидетель сказал, что фото сделано в другой год.Самсонов в заявлении утверждает, что летом 2018 года в палаточном лагере не было названного предмета, а фото было сделано в 2017 году, это готовы подтвердить и другие люди. Парламентарий просит провести проверку, запросить фото- и видеоматериалы, возбудить уголовное дело на данного свидетеля "по факту заведомо ложных показаний и фальсификации доказательств".

https://ria.ru/20211118/deputat-1759647685.html

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происшествия, приморский край, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), россия