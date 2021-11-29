Защита депутата Самсонова подала в СК заявление о ложных показаниях
Защита депутата Самсонова подала в СК заявление о ложных показаниях против парламентария
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДепутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, после заседания в Фрунзенском районном суде Владивостока
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. Защита приморского депутата Артема Самсонова, подозреваемого в развращении ребенка, подала в СК заявление, в котором просит возбудить дело за дачу заведомо ложных показаний на парламентария, сообщила РИА Новости его адвокат Наталья Касилова.
Против Самсонова возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По версии следствия, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Суд арестовал депутата, защита обжаловала решение. В Telegram-канале Самсонова сообщалось, что адвокаты нашли в деле "неопровержимые факты, указывающие на ложь свидетелей". Касилова отмечала, что готовит заявление о возбуждении дел по факту заведомо ложных показаний и фальсификации доказательств.
"Подала заявление через приемную СК. Это заявление о заведомо ложных показаниях и фальсификации доказательств", - сообщила Касилова.
Она предоставила РИА Новости фото заявления с печатью входящей документации СУСК по Приморскому краю.
Заявление подписано Самсоновым. В нем сообщается, что один из свидетелей обвиняет Самсонова в том, что в июне 2018 года в палаточном лагере в присутствии взрослых и ребенка парламентарий держал фаллоимитатор и рассказывал о его назначении. Отмечается, что в подтверждении своих слов свидетель сообщил, что в тот же день было сделано фото их общей знакомой, спящей с игрушкой в руке. В заявлении указано, что, со слов следователя, позже свидетель сказал, что фото сделано в другой год.
Самсонов в заявлении утверждает, что летом 2018 года в палаточном лагере не было названного предмета, а фото было сделано в 2017 году, это готовы подтвердить и другие люди. Парламентарий просит провести проверку, запросить фото- и видеоматериалы, возбудить уголовное дело на данного свидетеля "по факту заведомо ложных показаний и фальсификации доказательств".
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