https://ria.ru/20211129/pogoda-1761239531.html

Москвичей предупредили о неустойчивой погоде с резким падением давления

Москвичей предупредили о неустойчивой погоде с резким падением давления - РИА Новости, 29.11.2021

Москвичей предупредили о неустойчивой погоде с резким падением давления

Неустойчивая погода с температурой на 2-3 градуса выше нормы, с дождями во вторник и снегом в остальные дни ожидается в Москве на этой неделе, сообщила РИА... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:11

2021-11-29T12:11

2021-11-29T12:11

общество

москва

погода

татьяна позднякова

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Неустойчивая погода с температурой на 2-3 градуса выше нормы, с дождями во вторник и снегом в остальные дни ожидается в Москве на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Неделя, начиная со вторника, начнется уже с ненастной погоды. Мы ожидаем, что у нас будет понижаться резко атмосферное давление. В ночь на вторник погода облачная, дождь местами сильный. Температура воздуха пока остается положительной - в Москве плюс 2-4, ночью порывы ветра юго-восточного местами могут достигать 15-20 метров в секунду. Днем облачно-, дождь, переходящий в снег, а уже вечером - гололедица", - сказала Позднякова.По ее словам, не исключено, что за 30 ноября к вечеру сформируется снежный покров до 1 сантиметра."Максимальная температура придется на начало дня - плюс 4-6 градусов, что близко к рекордным значениям максимальной температуры, но к вечеру ожидаем понижение температуры до одного градуса. И днем у нас будет довольно плотный ветер со средней скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду", - сообщила Позднякова.Синоптик добавила, что 1 декабря погода уже будет вполне зимняя - облачно, временами снег от небольшого до умеренного, в ночные часы местами метель."Днем снежка будет поменьше, и метели уже не ожидается. Минимальная температура в Москве будет порядка минус 2-4 градусов, довольно плотный ветер 15-20 метров в секунду. Днем практически та же самая температура", - сказала Позднякова.По ее словам, в последующие дни сохранится неустойчивая, вполне зимняя погода."Временами будет приниматься небольшой снег. Температура в ночные часы слабоотрицательная, а дневная температура к концу недели в городе повысится до нуля - слабоположительных значений. Такая неустойчивая погода с температурным режимом выше климатической нормы на 2-3 градуса", - сказала Позднякова.

https://ria.ru/20211129/pogoda-1761195987.html

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общество, москва, погода, татьяна позднякова