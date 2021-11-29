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Москвичей предупредили о неустойчивой погоде с резким падением давления
Москвичей предупредили о неустойчивой погоде с резким падением давления - РИА Новости, 29.11.2021
Москвичей предупредили о неустойчивой погоде с резким падением давления
Неустойчивая погода с температурой на 2-3 градуса выше нормы, с дождями во вторник и снегом в остальные дни ожидается в Москве на этой неделе, сообщила РИА... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:11
2021-11-29T12:11
общество
москва
погода
татьяна позднякова
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Неустойчивая погода с температурой на 2-3 градуса выше нормы, с дождями во вторник и снегом в остальные дни ожидается в Москве на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Неделя, начиная со вторника, начнется уже с ненастной погоды. Мы ожидаем, что у нас будет понижаться резко атмосферное давление. В ночь на вторник погода облачная, дождь местами сильный. Температура воздуха пока остается положительной - в Москве плюс 2-4, ночью порывы ветра юго-восточного местами могут достигать 15-20 метров в секунду. Днем облачно-, дождь, переходящий в снег, а уже вечером - гололедица", - сказала Позднякова.По ее словам, не исключено, что за 30 ноября к вечеру сформируется снежный покров до 1 сантиметра."Максимальная температура придется на начало дня - плюс 4-6 градусов, что близко к рекордным значениям максимальной температуры, но к вечеру ожидаем понижение температуры до одного градуса. И днем у нас будет довольно плотный ветер со средней скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду", - сообщила Позднякова.Синоптик добавила, что 1 декабря погода уже будет вполне зимняя - облачно, временами снег от небольшого до умеренного, в ночные часы местами метель."Днем снежка будет поменьше, и метели уже не ожидается. Минимальная температура в Москве будет порядка минус 2-4 градусов, довольно плотный ветер 15-20 метров в секунду. Днем практически та же самая температура", - сказала Позднякова.По ее словам, в последующие дни сохранится неустойчивая, вполне зимняя погода."Временами будет приниматься небольшой снег. Температура в ночные часы слабоотрицательная, а дневная температура к концу недели в городе повысится до нуля - слабоположительных значений. Такая неустойчивая погода с температурным режимом выше климатической нормы на 2-3 градуса", - сказала Позднякова.
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общество, москва, погода, татьяна позднякова
12:11 29.11.2021
 
Москвичей предупредили о неустойчивой погоде с резким падением давления

В Москве со вторника ожидают дождь со снегом, порывистый ветер и резкое падение давления

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина идет по Покровскому бульвару в Москве
Мужчина идет по Покровскому бульвару в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Неустойчивая погода с температурой на 2-3 градуса выше нормы, с дождями во вторник и снегом в остальные дни ожидается в Москве на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Неделя, начиная со вторника, начнется уже с ненастной погоды. Мы ожидаем, что у нас будет понижаться резко атмосферное давление. В ночь на вторник погода облачная, дождь местами сильный. Температура воздуха пока остается положительной - в Москве плюс 2-4, ночью порывы ветра юго-восточного местами могут достигать 15-20 метров в секунду. Днем облачно-, дождь, переходящий в снег, а уже вечером - гололедица", - сказала Позднякова.
По ее словам, не исключено, что за 30 ноября к вечеру сформируется снежный покров до 1 сантиметра.
"Максимальная температура придется на начало дня - плюс 4-6 градусов, что близко к рекордным значениям максимальной температуры, но к вечеру ожидаем понижение температуры до одного градуса. И днем у нас будет довольно плотный ветер со средней скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду", - сообщила Позднякова.
Синоптик добавила, что 1 декабря погода уже будет вполне зимняя - облачно, временами снег от небольшого до умеренного, в ночные часы местами метель.
"Днем снежка будет поменьше, и метели уже не ожидается. Минимальная температура в Москве будет порядка минус 2-4 градусов, довольно плотный ветер 15-20 метров в секунду. Днем практически та же самая температура", - сказала Позднякова.
По ее словам, в последующие дни сохранится неустойчивая, вполне зимняя погода.
"Временами будет приниматься небольшой снег. Температура в ночные часы слабоотрицательная, а дневная температура к концу недели в городе повысится до нуля - слабоположительных значений. Такая неустойчивая погода с температурным режимом выше климатической нормы на 2-3 градуса", - сказала Позднякова.
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