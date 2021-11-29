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Вильфанд рассказал о необычной погоде в Центральной России в начале недели
Вильфанд рассказал о необычной погоде в Центральной России в начале недели - РИА Новости, 29.11.2021
Вильфанд рассказал о необычной погоде в Центральной России в начале недели
Необычно теплая погода прогнозируется в начале недели в центре Европейской России, во вторник ожидаются сильные осадки, а в среду резко похолодает, сообщил РИА... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T03:38
2021-11-29T03:38
общество
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Необычно теплая погода прогнозируется в начале недели в центре Европейской России, во вторник ожидаются сильные осадки, а в среду резко похолодает, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделение Росгидромета) Роман Вильфанд.Он добавил, что в понедельник будет облачно и дождь. В течение понедельника температура будет расти."Максимальные значения прогнозируются ночью во вторник в полночь. Также ожидается очень низкое атмосферное давление, ниже 720 миллиметров ртутного столба. Непогода ожидается во вторник: сильные осадки. Сначала в виде дождя, а потом перейдут в мокрый снег, а потом в снег. Также порывы ветра. Она будет создавать сложности москвичам. Температура во вторник начнет снижаться. В среду днем уже будет -3…-5. Резкое похолодание", - добавил Вильфанд.Ученый предупредил, что во вечером вторника и в среду ожидается гололедица.
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общество, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд
03:38 29.11.2021
 
Вильфанд рассказал о необычной погоде в Центральной России в начале недели

Научрук Гидрометцентра Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в начале недели

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Необычно теплая погода прогнозируется в начале недели в центре Европейской России, во вторник ожидаются сильные осадки, а в среду резко похолодает, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделение Росгидромета) Роман Вильфанд.
"Необычное начало недели - очень теплое - будет в центре Европейской России. Температура на 6-7 градусов выше нормы в понедельник. Это обусловлено выносом очень теплых воздушных масс с Атлантического океана и даже с севера Африки. Поэтому температура в Москве и области будет на 3-5 градусов выше нуля, местами до 7 градусов. Ночные температуры тоже будут положительными. Это ненормально для конца ноября", - заявил Вильфанд.
Он добавил, что в понедельник будет облачно и дождь. В течение понедельника температура будет расти.
"Максимальные значения прогнозируются ночью во вторник в полночь. Также ожидается очень низкое атмосферное давление, ниже 720 миллиметров ртутного столба. Непогода ожидается во вторник: сильные осадки. Сначала в виде дождя, а потом перейдут в мокрый снег, а потом в снег. Также порывы ветра. Она будет создавать сложности москвичам. Температура во вторник начнет снижаться. В среду днем уже будет -3…-5. Резкое похолодание", - добавил Вильфанд.
Ученый предупредил, что во вечером вторника и в среду ожидается гололедица.
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ОбществоФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)ГидрометцентрРоман Вильфанд
 
 
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