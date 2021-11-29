https://ria.ru/20211129/pogoda-1761195987.html

Вильфанд рассказал о необычной погоде в Центральной России в начале недели

Вильфанд рассказал о необычной погоде в Центральной России в начале недели - РИА Новости, 29.11.2021

Вильфанд рассказал о необычной погоде в Центральной России в начале недели

Необычно теплая погода прогнозируется в начале недели в центре Европейской России, во вторник ожидаются сильные осадки, а в среду резко похолодает, сообщил РИА... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T03:38

2021-11-29T03:38

2021-11-29T03:38

общество

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Необычно теплая погода прогнозируется в начале недели в центре Европейской России, во вторник ожидаются сильные осадки, а в среду резко похолодает, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделение Росгидромета) Роман Вильфанд.Он добавил, что в понедельник будет облачно и дождь. В течение понедельника температура будет расти."Максимальные значения прогнозируются ночью во вторник в полночь. Также ожидается очень низкое атмосферное давление, ниже 720 миллиметров ртутного столба. Непогода ожидается во вторник: сильные осадки. Сначала в виде дождя, а потом перейдут в мокрый снег, а потом в снег. Также порывы ветра. Она будет создавать сложности москвичам. Температура во вторник начнет снижаться. В среду днем уже будет -3…-5. Резкое похолодание", - добавил Вильфанд.Ученый предупредил, что во вечером вторника и в среду ожидается гололедица.

https://ria.ru/20211129/zima-1761195252.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд