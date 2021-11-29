Вильфанд рассказал о необычной погоде в Центральной России в начале недели
Научрук Гидрометцентра Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в начале недели
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Необычно теплая погода прогнозируется в начале недели в центре Европейской России, во вторник ожидаются сильные осадки, а в среду резко похолодает, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделение Росгидромета) Роман Вильфанд.
"Необычное начало недели - очень теплое - будет в центре Европейской России. Температура на 6-7 градусов выше нормы в понедельник. Это обусловлено выносом очень теплых воздушных масс с Атлантического океана и даже с севера Африки. Поэтому температура в Москве и области будет на 3-5 градусов выше нуля, местами до 7 градусов. Ночные температуры тоже будут положительными. Это ненормально для конца ноября", - заявил Вильфанд.
Он добавил, что в понедельник будет облачно и дождь. В течение понедельника температура будет расти.
"Максимальные значения прогнозируются ночью во вторник в полночь. Также ожидается очень низкое атмосферное давление, ниже 720 миллиметров ртутного столба. Непогода ожидается во вторник: сильные осадки. Сначала в виде дождя, а потом перейдут в мокрый снег, а потом в снег. Также порывы ветра. Она будет создавать сложности москвичам. Температура во вторник начнет снижаться. В среду днем уже будет -3…-5. Резкое похолодание", - добавил Вильфанд.
Ученый предупредил, что во вечером вторника и в среду ожидается гололедица.