https://ria.ru/20211129/peskov-1761262375.html

В Кремле считают важным исполнять минские договоренности, заявил Песков

В Кремле считают важным исполнять минские договоренности, заявил Песков - РИА Новости, 29.11.2021

В Кремле считают важным исполнять минские договоренности, заявил Песков

В Кремле считают важным претворять минские договоренности в жизнь, это единственная база для переговорного процесса по урегулированию, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:40

2021-11-29T13:40

2021-11-29T13:40

в мире

украина

киев

сша

дмитрий песков

минские соглашения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737570130_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_478b062f2d05296f2ac2738119e1bf3a.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Кремле считают важным претворять минские договоренности в жизнь, это единственная база для переговорного процесса по урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Позиция президента (Владимира) Путина прекрасно известна всем: важно сделать так, чтобы минские договоренности претворялись в жизнь. Важно сделать так, чтобы Киев выполнил те обязательства, которые на себя взял. Этого пока не происходит. Важно также сохранить минские договоренности, потому что это единственная база, на которой может вестись переговорный процесс по урегулированию внутриукраинского конфликта. Это главное", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какой будет позиция Кремля по вопросам Украины в переговорах с США.

https://ria.ru/20211126/ukraina-1760907001.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, сша, дмитрий песков, минские соглашения