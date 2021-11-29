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В Кремле считают важным исполнять минские договоренности, заявил Песков
В Кремле считают важным исполнять минские договоренности, заявил Песков - РИА Новости, 29.11.2021
В Кремле считают важным исполнять минские договоренности, заявил Песков
В Кремле считают важным претворять минские договоренности в жизнь, это единственная база для переговорного процесса по урегулированию, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:40
2021-11-29T13:40
2021-11-29T13:40
в мире
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минские соглашения
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Кремле считают важным претворять минские договоренности в жизнь, это единственная база для переговорного процесса по урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Позиция президента (Владимира) Путина прекрасно известна всем: важно сделать так, чтобы минские договоренности претворялись в жизнь. Важно сделать так, чтобы Киев выполнил те обязательства, которые на себя взял. Этого пока не происходит. Важно также сохранить минские договоренности, потому что это единственная база, на которой может вестись переговорный процесс по урегулированию внутриукраинского конфликта. Это главное", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какой будет позиция Кремля по вопросам Украины в переговорах с США.
https://ria.ru/20211126/ukraina-1760907001.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, киев, сша, дмитрий песков, минские соглашения
В Кремле считают важным исполнять минские договоренности, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков заявил о важности исполнения минских договоренностей