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Иран пока не готов к прямым переговорам с США по СВПД, заявил Ульянов
Иран пока не готов к прямым переговорам с США по СВПД, заявил Ульянов - РИА Новости, 29.11.2021
Иран пока не готов к прямым переговорам с США по СВПД, заявил Ульянов
Иран по-прежнему не готов напрямую говорить с США в рамках процесса по восстановлению СВПД, заявил в понедельник постоянный представитель РФ при международных... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T23:37
2021-11-29T23:37
в мире
тегеран (город)
франция
михаил ульянов
дональд трамп
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
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ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. Иран по-прежнему не готов напрямую говорить с США в рамках процесса по восстановлению СВПД, заявил в понедельник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном и возвращению в нее США в понедельник возобновились в австрийской столице."Здесь ничего не изменилось", - сказал Ульянов, отвечая на вопрос, готов ли Тегеран к прямому диалогу с США.Дипломат пояснил, что вся политика максимального давления Дональда Трампа остаётся в силе, кроме того время от времени вводятся дополнительные санкции против Ирана."Американцы готовы отказаться от политики максимально давления в случае достижения сделки, но пока гнут прежнюю линию", - добавил Ульянов.Ранее дипломат допускал, что переговоры могут завершиться, в том числе успешно, и без прямых контактов между Вашингтоном и Тегераном.Начавшийся в понедельник раунд стал седьмым по счету с начала переговоров по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана и первым раундом после того, как в августе текущего года к власти в Иране пришла администрация президента Ибрахима Раиси. До этого предшественники Раиси провели целую серию дискуссий в Вене, завершившуюся 20 июня.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из соглашения и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20211129/diplomaty-1761358357.html
https://ria.ru/20211119/svpd-1759903605.html
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в мире, тегеран (город), франция, михаил ульянов, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
23:37 29.11.2021
 
Иран пока не готов к прямым переговорам с США по СВПД, заявил Ульянов

Постпред Ульянов: Иран по-прежнему не готов напрямую говорить с США на переговорах по СВПД

© AFP 2021 / Carlos BarriaФлаги Сша и Ирана
Флаги Сша и Ирана - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© AFP 2021 / Carlos Barria
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ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. Иран по-прежнему не готов напрямую говорить с США в рамках процесса по восстановлению СВПД, заявил в понедельник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном и возвращению в нее США в понедельник возобновились в австрийской столице.
"Здесь ничего не изменилось", - сказал Ульянов, отвечая на вопрос, готов ли Тегеран к прямому диалогу с США.
Дипломат пояснил, что вся политика максимального давления Дональда Трампа остаётся в силе, кроме того время от времени вводятся дополнительные санкции против Ирана.
"Американцы готовы отказаться от политики максимально давления в случае достижения сделки, но пока гнут прежнюю линию", - добавил Ульянов.
Ранее дипломат допускал, что переговоры могут завершиться, в том числе успешно, и без прямых контактов между Вашингтоном и Тегераном.
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 22:22
Постпред в Вене оценил заявление США о "плане Б" в переговорах с Ираном
Начавшийся в понедельник раунд стал седьмым по счету с начала переговоров по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана и первым раундом после того, как в августе текущего года к власти в Иране пришла администрация президента Ибрахима Раиси. До этого предшественники Раиси провели целую серию дискуссий в Вене, завершившуюся 20 июня.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из соглашения и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 21:12
В США сообщили о "конструктивном" обсуждении СВПД с Россией и КНР
 
В миреТегеран (город)ФранцияМихаил УльяновДональд ТрампСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
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