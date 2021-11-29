Иран пока не готов к прямым переговорам с США по СВПД, заявил Ульянов
Постпред Ульянов: Иран по-прежнему не готов напрямую говорить с США на переговорах по СВПД
ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. Иран по-прежнему не готов напрямую говорить с США в рамках процесса по восстановлению СВПД, заявил в понедельник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном и возвращению в нее США в понедельник возобновились в австрийской столице.
"Здесь ничего не изменилось", - сказал Ульянов, отвечая на вопрос, готов ли Тегеран к прямому диалогу с США.
Дипломат пояснил, что вся политика максимального давления Дональда Трампа остаётся в силе, кроме того время от времени вводятся дополнительные санкции против Ирана.
"Американцы готовы отказаться от политики максимально давления в случае достижения сделки, но пока гнут прежнюю линию", - добавил Ульянов.
Ранее дипломат допускал, что переговоры могут завершиться, в том числе успешно, и без прямых контактов между Вашингтоном и Тегераном.
Начавшийся в понедельник раунд стал седьмым по счету с начала переговоров по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана и первым раундом после того, как в августе текущего года к власти в Иране пришла администрация президента Ибрахима Раиси. До этого предшественники Раиси провели целую серию дискуссий в Вене, завершившуюся 20 июня.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из соглашения и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.