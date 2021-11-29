https://ria.ru/20211129/oruzhie-1761253349.html

Путин подписал закон, уточняющий право работников ведомств применять оружие

Путин подписал закон, уточняющий право работников ведомств применять оружие - РИА Новости, 29.11.2021

Путин подписал закон, уточняющий право работников ведомств применять оружие

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий правила получения и использования сотрудниками некоторых организаций и ведомств, в том числе... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:04

2021-11-29T13:04

2021-11-29T13:04

технологии

оружие

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий правила получения и использования сотрудниками некоторых организаций и ведомств, в том числе Сбербанка и Центробанка, отдельных типов стрелкового оружия, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Так, закон устанавливает право ЦБ, Сбербанка, Главного центра спецсвязи, МИДа и других юрлиц с особыми уставными задачами (кроме частных охранных предприятий) получать во временное пользование отдельные типы и модели боевого ручного стрелкового оружия.Сотрудники ЦБ смогут получать оружие для охраны при перевозке денег, драгметаллов, внутренних ценных бумаг и валютных ценностей, корреспонденции и грузов, содержащих гостайну и носителей гостайны, а также для охраны объектов Центробанка; сотрудники Сбербанка — в тех же случаях (кроме корреспонденции и грузов с гостайной); сотрудники Главного центра спецсвязи — для охраны при перевозке особо опасных грузов, оружия, продукции военного назначения, наркотических и психотропных средств, а также их прекурсоров, денег, драгметаллов и драгоценных камней, отправлений спецсвязи и охраны объектов.

https://ria.ru/20211117/oruzhie-1759418086.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, оружие, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, россия