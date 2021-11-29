https://ria.ru/20211129/oruzhie-1761253349.html
Путин подписал закон, уточняющий право работников ведомств применять оружие
Путин подписал закон, уточняющий право работников ведомств применять оружие - РИА Новости, 29.11.2021
Путин подписал закон, уточняющий право работников ведомств применять оружие
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий правила получения и использования сотрудниками некоторых организаций и ведомств, в том числе... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:04
2021-11-29T13:04
2021-11-29T13:04
технологии
оружие
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий правила получения и использования сотрудниками некоторых организаций и ведомств, в том числе Сбербанка и Центробанка, отдельных типов стрелкового оружия, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Так, закон устанавливает право ЦБ, Сбербанка, Главного центра спецсвязи, МИДа и других юрлиц с особыми уставными задачами (кроме частных охранных предприятий) получать во временное пользование отдельные типы и модели боевого ручного стрелкового оружия.Сотрудники ЦБ смогут получать оружие для охраны при перевозке денег, драгметаллов, внутренних ценных бумаг и валютных ценностей, корреспонденции и грузов, содержащих гостайну и носителей гостайны, а также для охраны объектов Центробанка; сотрудники Сбербанка — в тех же случаях (кроме корреспонденции и грузов с гостайной); сотрудники Главного центра спецсвязи — для охраны при перевозке особо опасных грузов, оружия, продукции военного назначения, наркотических и психотропных средств, а также их прекурсоров, денег, драгметаллов и драгоценных камней, отправлений спецсвязи и охраны объектов.
https://ria.ru/20211117/oruzhie-1759418086.html
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технологии, оружие, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, россия
Путин подписал закон, уточняющий право работников ведомств применять оружие
Путин подписал закон, уточняющий право сотрудников ведомств, ЦБ и Сбера применять оружие