https://ria.ru/20211129/organizatsiya-1761200542.html

Глава исполкома СНГ оценил уровень организации выборов в парламент Киргизии

Глава исполкома СНГ оценил уровень организации выборов в парламент Киргизии - РИА Новости, 29.11.2021

Глава исполкома СНГ оценил уровень организации выборов в парламент Киргизии

Выборы в парламент Киргизии были организованы лучше, чем раньше, заявил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T07:14

2021-11-29T07:14

2021-11-29T07:14

в мире

киргизия

снг

сергей лебедев

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БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости. Выборы в парламент Киргизии были организованы лучше, чем раньше, заявил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.Он отметил, что выборы организованы были "достаточно хорошо"."Все единодушно отмечают, что выборы были организованы лучше по сравнению с теми, что происходили раньше... Недостатков мы не выявили. Выборы были проведены в соответствии с законодательством", - отметил Лебедев.Он отметил, что отдельные происшествия и технические инциденты не повлияли на результаты выборов."Эти выборы были проведены с целью создать обстановку мира в стране. И очень хочется, чтобы погрешности не повлияли на эту обстановку", - добавил он.Повторные выборы в парламент Киргизии указом президента назначены на 28 ноября. Они впервые пройдут по смешанной системе, за 54 мандата поборются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

https://ria.ru/20211129/nablyudateli-1761199236.html

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в мире, киргизия, снг, сергей лебедев