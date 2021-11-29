https://ria.ru/20211129/organizatsiya-1761200542.html
Глава исполкома СНГ оценил уровень организации выборов в парламент Киргизии
Глава исполкома СНГ оценил уровень организации выборов в парламент Киргизии - РИА Новости, 29.11.2021
Глава исполкома СНГ оценил уровень организации выборов в парламент Киргизии
Выборы в парламент Киргизии были организованы лучше, чем раньше, заявил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T07:14
2021-11-29T07:14
2021-11-29T07:14
в мире
киргизия
снг
сергей лебедев
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БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости. Выборы в парламент Киргизии были организованы лучше, чем раньше, заявил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.Он отметил, что выборы организованы были "достаточно хорошо"."Все единодушно отмечают, что выборы были организованы лучше по сравнению с теми, что происходили раньше... Недостатков мы не выявили. Выборы были проведены в соответствии с законодательством", - отметил Лебедев.Он отметил, что отдельные происшествия и технические инциденты не повлияли на результаты выборов."Эти выборы были проведены с целью создать обстановку мира в стране. И очень хочется, чтобы погрешности не повлияли на эту обстановку", - добавил он.Повторные выборы в парламент Киргизии указом президента назначены на 28 ноября. Они впервые пройдут по смешанной системе, за 54 мандата поборются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
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в мире, киргизия, снг, сергей лебедев
Глава исполкома СНГ оценил уровень организации выборов в парламент Киргизии
Глава исполкома СНГ Лебедев заявил, что уровень организации выборов в Киргизии повысился
БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости.
Выборы в парламент Киргизии
были организованы лучше, чем раньше, заявил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев
.
"Уровень организации выборов, конечно же, повысился... Те изменения, которые внесли в избирательное законодательство,... имели целью сделать улучшить организацию выборов, сделать выборы честными, открытыми, не допустить каких-то махинаций, искажений", - отметил Лебедев на итоговом брифинге.
Он отметил, что выборы организованы были "достаточно хорошо".
"Все единодушно отмечают, что выборы были организованы лучше по сравнению с теми, что происходили раньше... Недостатков мы не выявили. Выборы были проведены в соответствии с законодательством", - отметил Лебедев.
Он отметил, что отдельные происшествия и технические инциденты не повлияли на результаты выборов.
"Эти выборы были проведены с целью создать обстановку мира в стране. И очень хочется, чтобы погрешности не повлияли на эту обстановку", - добавил он.
Повторные выборы в парламент Киргизии указом президента назначены на 28 ноября. Они впервые пройдут по смешанной системе, за 54 мандата поборются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.