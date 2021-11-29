https://ria.ru/20211129/onlayn-konferentsiya-1761243583.html

Эффективное производство обсудят на Forum.Digital Industry 2021

Эффективное производство обсудят на Forum.Digital Industry 2021 - РИА Новости, 29.11.2021

Эффективное производство обсудят на Forum.Digital Industry 2021

Десятого декабря 2021 года состоится III ежегодная международная онлайн-конференция Forum.Digital Industry 2021 (18+), посвященная цифровой трансформации... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:23

2021-11-29T12:23

2021-11-29T12:23

пресс-релизы

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МОСКВА, 29 ноя - Пресс-служба Фонда развития цифровой экономики. Десятого декабря 2021 года состоится III ежегодная международная онлайн-конференция Forum.Digital Industry 2021 (18+), посвященная цифровой трансформации промышленности. Организатором мероприятия выступит Фонд развития цифровой экономики (ФРЦЭ).В рамках конференции представители крупных российских и зарубежных компаний поделятся опытом перехода к цифровой промышленности, расскажут об эффективных инструментах для увеличения производительности современных производств, обсудят новые возможности и потенциал трансформации организационной структуры и бизнес-моделей, а также использование больших данных, цифровых двойников, технологий роботизации и др.По словам председателя Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, производственный процесс наиболее сложный и медленный в плане реформ, потому что перестроить все технологические процессы в производстве сложнее, чем в других сферах бизнеса. В то же время тиражировать прогрессивные решения, прошедшие практическую апробацию, как правило не удается ввиду нехватки финансовых ресурсов, а также специалистов с необходимыми компетенциями."Мы погружаемся в цифру с гораздо большей скоростью, чем планировали. Это вызывает определённые проблемы у промышленных предприятий. Новые технологии вызывают необходимость стремительных изменений в организации производственных процессов — это касается как разработки, так и фактического изготовления и внедрения продуктов", — отмечает Герман Клименко.Форум по цифровой трансформации промышленной отрасли серии Forum.Digital представляет собой онлайн-площадку, объединяющую представителей органов законодательной и исполнительной власти регионов и городов РФ, государственных институтов, федеральных операторов связи, промышленных компаний, поставщиков ИКТ-решений, системных интеграторов и разработчиков цифровых сервисов.К участию в мероприятии приглашены представители Минпромторга, Счетной палаты, Минэкономразвития, "Росатом", "ЦИФРА", 2050.Digital, "Русал", "РЖД", "Газпром нефть", "Алроса", "КАМАЗ", "Лукойл", "Сбербанк", "Почта России", "Сибур", "Теплоэнерго", "Норильский никель", "Русполимер", "Вертолеты России", "Северсталь" и других.Фонд развития цифровой экономики (ФРЦЭ) – институт развития, созданный для обеспечения цифровой трансформации государства и бизнеса, масштабирования российских ИТ-проектов.Подробности и регистрация на форум по ссылке.По вопросам участия и информационного партнерства:Людмила Совапресс-секретарьФонд развития цифровой экономики+7 (914) 155 01 63, E-mail.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы