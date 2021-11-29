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В Новосибирске умер третий рабочий, попавший в кипяток
В Новосибирске умер третий рабочий, попавший в кипяток - РИА Новости, 29.11.2021
В Новосибирске умер третий рабочий, попавший в кипяток
Сотрудник "Сибирской генерирующей компании", который со своим коллегой и школьным слесарем провалился в яму с кипятком в подвале лицея в Новосибирске, скончался РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T07:28
2021-11-29T14:04
происшествия
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
сибирская генерирующая компания
россия
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НОВОСИБИРСК, 29 ноя – РИА Новости. Сотрудник "Сибирской генерирующей компании", который со своим коллегой и школьным слесарем провалился в яму с кипятком в подвале лицея в Новосибирске, скончался в больнице, сообщила РИА Новости в понедельник представитель Новосибирской областной клинической больницы.Утром 1 ноября двое сотрудников теплосетевого подразделения СГК и школьный слесарь в подвале здания лицея проводили обследование теплового узла. Бетонная плита под людьми провалилась, они упали в кипяток и с тяжелыми ожогами были госпитализированы в реанимацию, подключены к аппаратам ИВЛ. На следующий день в больнице скончался рабочий теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании, а через неделю – школьный слесарь."Пациент умер вчерашней ночью", - сообщила собеседница агентства.Ранее следователи СК РФ в Новосибирске возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье "Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности". Свою проверку проводит и прокуратура.
https://ria.ru/20211102/kipyatok-1757326782.html
новосибирск
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происшествия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), сибирская генерирующая компания, россия
07:28 29.11.2021 (обновлено: 14:04 29.11.2021)
 
В Новосибирске умер третий рабочий, попавший в кипяток

В Новосибирске умер третий рабочий, попавший в кипяток в подвале лицея

© Фото : СУСК России по Новосибирской областиПодвал лицея, расположенного на улице Серебренниковская в Новосибирске, где трое мужчин провалились в кипяток
Подвал лицея, расположенного на улице Серебренниковская в Новосибирске, где трое мужчин провалились в кипяток - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Фото : СУСК России по Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 29 ноя – РИА Новости. Сотрудник "Сибирской генерирующей компании", который со своим коллегой и школьным слесарем провалился в яму с кипятком в подвале лицея в Новосибирске, скончался в больнице, сообщила РИА Новости в понедельник представитель Новосибирской областной клинической больницы.
Утром 1 ноября двое сотрудников теплосетевого подразделения СГК и школьный слесарь в подвале здания лицея проводили обследование теплового узла. Бетонная плита под людьми провалилась, они упали в кипяток и с тяжелыми ожогами были госпитализированы в реанимацию, подключены к аппаратам ИВЛ. На следующий день в больнице скончался рабочий теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании, а через неделю – школьный слесарь.
"Пациент умер вчерашней ночью", - сообщила собеседница агентства.
Ранее следователи СК РФ в Новосибирске возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье "Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности". Свою проверку проводит и прокуратура.
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ПроисшествияНовосибирскСледственный комитет России (СК РФ)Сибирская генерирующая компанияРоссия
 
 
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