https://ria.ru/20211129/novosibirsk-1761201107.html

В Новосибирске умер третий рабочий, попавший в кипяток

В Новосибирске умер третий рабочий, попавший в кипяток - РИА Новости, 29.11.2021

В Новосибирске умер третий рабочий, попавший в кипяток

Сотрудник "Сибирской генерирующей компании", который со своим коллегой и школьным слесарем провалился в яму с кипятком в подвале лицея в Новосибирске, скончался РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T07:28

2021-11-29T07:28

2021-11-29T14:04

происшествия

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

сибирская генерирующая компания

россия

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НОВОСИБИРСК, 29 ноя – РИА Новости. Сотрудник "Сибирской генерирующей компании", который со своим коллегой и школьным слесарем провалился в яму с кипятком в подвале лицея в Новосибирске, скончался в больнице, сообщила РИА Новости в понедельник представитель Новосибирской областной клинической больницы.Утром 1 ноября двое сотрудников теплосетевого подразделения СГК и школьный слесарь в подвале здания лицея проводили обследование теплового узла. Бетонная плита под людьми провалилась, они упали в кипяток и с тяжелыми ожогами были госпитализированы в реанимацию, подключены к аппаратам ИВЛ. На следующий день в больнице скончался рабочий теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании, а через неделю – школьный слесарь."Пациент умер вчерашней ночью", - сообщила собеседница агентства.Ранее следователи СК РФ в Новосибирске возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье "Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности". Свою проверку проводит и прокуратура.

https://ria.ru/20211102/kipyatok-1757326782.html

новосибирск

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происшествия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), сибирская генерирующая компания, россия