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В МИД высоко оценили политику военного неприсоединения Финляндии и Швеции
В МИД высоко оценили политику военного неприсоединения Финляндии и Швеции - РИА Новости, 29.11.2021
В МИД высоко оценили политику военного неприсоединения Финляндии и Швеции
РФ ценит позицию военного неприсоединения Финляндии и Швеции, они понимают преимущества этого положения, сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T18:45
2021-11-29T18:45
2021-11-29T18:45
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финляндия
швеция
александр грушко
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. РФ ценит позицию военного неприсоединения Финляндии и Швеции, они понимают преимущества этого положения, сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы очень ценим позицию военного неприсоединения и Финляндии, и Швеции. Думаю, что там, очевидно, понимают все преимущества такого положения. Это действительно так, потому что этот статус в течение многих десятилетий гарантирует безопасность и стабильность этих стран", - отметил замглавы МИД РФ в ходе дискуссии на площадке клуба "Валдай".При этом он добавил, что Россию тревожат "евросоюзовские проекты, которые НАТО хочет подчинить интересам НАТО". "Происходит де-факто втягивание этих стран в определенные тренировочные и иные действия альянса, мы видим, что территория и воздушные пространства этих стран используются все чаще и чаще для военных учений", - пояснил Грушко.
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в мире, финляндия, швеция, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
В МИД высоко оценили политику военного неприсоединения Финляндии и Швеции
Замглавы МИД Грушко: Финляндия и Швеция понимают преимущества военного неприсоединения