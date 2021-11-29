https://ria.ru/20211129/neprisoedinenie-1761330189.html

В МИД высоко оценили политику военного неприсоединения Финляндии и Швеции

В МИД высоко оценили политику военного неприсоединения Финляндии и Швеции - РИА Новости, 29.11.2021

В МИД высоко оценили политику военного неприсоединения Финляндии и Швеции

РФ ценит позицию военного неприсоединения Финляндии и Швеции, они понимают преимущества этого положения, сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T18:45

2021-11-29T18:45

2021-11-29T18:45

в мире

финляндия

швеция

александр грушко

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. РФ ценит позицию военного неприсоединения Финляндии и Швеции, они понимают преимущества этого положения, сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы очень ценим позицию военного неприсоединения и Финляндии, и Швеции. Думаю, что там, очевидно, понимают все преимущества такого положения. Это действительно так, потому что этот статус в течение многих десятилетий гарантирует безопасность и стабильность этих стран", - отметил замглавы МИД РФ в ходе дискуссии на площадке клуба "Валдай".При этом он добавил, что Россию тревожат "евросоюзовские проекты, которые НАТО хочет подчинить интересам НАТО". "Происходит де-факто втягивание этих стран в определенные тренировочные и иные действия альянса, мы видим, что территория и воздушные пространства этих стран используются все чаще и чаще для военных учений", - пояснил Грушко.

https://ria.ru/20210513/problemy-1732160991.html

финляндия

швеция

россия

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в мире, финляндия, швеция, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия