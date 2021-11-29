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В ТЦ в Казани мужчина напал с ножом на охранника за просьбу показать QR-код
В ТЦ в Казани мужчина напал с ножом на охранника за просьбу показать QR-код - РИА Новости, 29.11.2021
В ТЦ в Казани мужчина напал с ножом на охранника за просьбу показать QR-код
Посетитель одного из торговых комплексов Казани в понедельник вечером напал на охранника за просьбу предьявить QR-код, сообщил РИА Новости представитель МВД по... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T21:23
2021-11-29T21:23
2021-11-29T21:27
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КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Посетитель одного из торговых комплексов Казани в понедельник вечером напал на охранника за просьбу предьявить QR-код, сообщил РИА Новости представитель МВД по Татарстану."В отдел полиции доставлен мужчина, который напал на охранника ТК за просьбу предъявить QR-код", - сказал собеседник агентства.По его информации, подробности случившегося устанавливаются.Источник в силовых структурах республики сообщил РИА Новости, что около 16.00 в торговом комплексе "Удача" по улице Кулахметова в Казани экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в нанесении ножевого ранения охраннику ТК. По его словам, нападавший доставлен в полицию, пострадавший госпитализирован.
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21:23 29.11.2021 (обновлено: 21:27 29.11.2021)
В ТЦ в Казани мужчина напал с ножом на охранника за просьбу показать QR-код
Посетитель торгового центра в Казани напал с ножом на охранника за просьбу показать QR-код