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Городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности
Городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 29.11.2021
Городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося ухудшения погодных условий, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T17:14
2021-11-29T17:14
2021-11-29T17:14
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося ухудшения погодных условий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося ухудшения погодных условий. Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на 30 ноября в отдельных районах города может выпасть до 15 мм осадков в виде дождя. Температура воздуха составит от 2 до 4 градусов. Возможно усиление ветра с порывами до 18 м/с", - говорится в сообщении.Отмечается, что утром 30 ноября сильные порывы ветра сохранятся, а дождь сменится снегом. Прирост свежевыпавшего снега местами может составить до 2 см. Ожидаются переходы температуры воздуха через 0 градусов, что может способствовать образованию гололедицы. Всего за сутки может выпасть более трети месячной нормы осадков."На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. В местах возможного скопления воды размещена спецтехника и организовано дежурство бригад ГУП "Мосводосток". Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов", - говорится в сообщении.Горожанам просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду.
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москва, мосводосток
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Городские службы Москвы
переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося ухудшения погодных условий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося ухудшения погодных условий. Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на 30 ноября в отдельных районах города может выпасть до 15 мм осадков в виде дождя. Температура воздуха составит от 2 до 4 градусов. Возможно усиление ветра с порывами до 18 м/с", - говорится в сообщении.
Отмечается, что утром 30 ноября сильные порывы ветра сохранятся, а дождь сменится снегом. Прирост свежевыпавшего снега местами может составить до 2 см. Ожидаются переходы температуры воздуха через 0 градусов, что может способствовать образованию гололедицы. Всего за сутки может выпасть более трети месячной нормы осадков.
"На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. В местах возможного скопления воды размещена спецтехника и организовано дежурство бригад ГУП "Мосводосток
". Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов", - говорится в сообщении.
Горожанам просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду.
"На улице быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Управляя автотранспортом, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - дополняется в сообщении.