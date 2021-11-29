https://ria.ru/20211129/moskva-1761311740.html

Городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности

Городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 29.11.2021

Городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося ухудшения погодных условий, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:14

2021-11-29T17:14

2021-11-29T17:14

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москва

мосводосток

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося ухудшения погодных условий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося ухудшения погодных условий. Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на 30 ноября в отдельных районах города может выпасть до 15 мм осадков в виде дождя. Температура воздуха составит от 2 до 4 градусов. Возможно усиление ветра с порывами до 18 м/с", - говорится в сообщении.Отмечается, что утром 30 ноября сильные порывы ветра сохранятся, а дождь сменится снегом. Прирост свежевыпавшего снега местами может составить до 2 см. Ожидаются переходы температуры воздуха через 0 градусов, что может способствовать образованию гололедицы. Всего за сутки может выпасть более трети месячной нормы осадков."На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. В местах возможного скопления воды размещена спецтехника и организовано дежурство бригад ГУП "Мосводосток". Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов", - говорится в сообщении.Горожанам просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

https://ria.ru/20211126/remont-1760947912.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, мосводосток