На Каменской БКФ в Тверской области модернизировали производство
© Фото : Правительство Тверской области На Каменской БКФ в Тверской области модернизировали производство
ТВЕРЬ, 29 ноя – РИА Новости. На Каменской бумажно-картонной фабрике в городе Кувшиново Тверской области в 2021 году проведена модернизация оборудования, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В понедельник предприятие, входящее в состав холдинга SFT Group – российского лидера в производстве бумаги, картона и гофроупаковки, осмотрели губернатор региона Игорь Руденя, депутат Государственной думы РФ Владимир Васильев и замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.
Ключевым объектом осмотра стала запущенная после модернизации бумагоделательная машина. Автоматизирован блок удаления воды, обновлены воздуховоды и вентиляция в помещении, что в целом позволило повысить производительность оборудования и качество выпускаемой бумаги.
Модернизация машины будет продолжена в рамках нового инвестпроекта с горизонтом реализации до 2025 года. Его результатом станет расширение мощностей гофропроизводства. Прогнозируемый объем инвестиций – от 4 миллиардов рублей, планируется создать 130 рабочих мест.
"Кувшиновская фабрика – уникальное предприятие с многолетней историей. Сегодня оно обретает новый технологический цикл. Мы увидели, как идет модернизация и работает новая усовершенствованная линия. Это позволяет компании успешно торговать на мировых рынках: недавно была заключена сделка по поставке в США, что говорит о том, что продукция отвечает мировым стандартам", – отметил во время посещения фабрики Руденя.
Каменская БКФ является градообразующим предприятием монотерритории Кувшиново, здесь работают около 800 человек. На фабрике выпускают бумагу для гофрирования, картон, ящики и коробки, различные виды упаковки с нанесением печати. Ежегодные объемы составляют 180 миллионов квадратных метров гофрокартона и упаковки и 280 тысяч тонн слоев для производства гофрокартона. Товары востребованы в Российской Федерации, а также поставляются в Беларусь, Латвию, Литву, Гватемалу, Сальвадор, Кубу, Венесуэлу, Сирию, Польшу, США, отметили с пресс-службе.