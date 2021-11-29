https://ria.ru/20211129/modernizatsiya-1761297586.html

На Каменской БКФ в Тверской области модернизировали производство

На Каменской БКФ в Тверской области модернизировали производство - РИА Новости, 29.11.2021

На Каменской БКФ в Тверской области модернизировали производство

На Каменской бумажно-картонной фабрике в городе Кувшиново Тверской области в 2021 году проведена модернизация оборудования, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T16:23

2021-11-29T16:23

2021-11-29T16:23

тверская область

экономика

технологии

игорь руденя

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761297483_0:60:1300:791_1920x0_80_0_0_ef90f82dae8ded0b7e6ce18af8c59a93.jpg

ТВЕРЬ, 29 ноя – РИА Новости. На Каменской бумажно-картонной фабрике в городе Кувшиново Тверской области в 2021 году проведена модернизация оборудования, сообщает пресс-служба регионального правительства.В понедельник предприятие, входящее в состав холдинга SFT Group – российского лидера в производстве бумаги, картона и гофроупаковки, осмотрели губернатор региона Игорь Руденя, депутат Государственной думы РФ Владимир Васильев и замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.Ключевым объектом осмотра стала запущенная после модернизации бумагоделательная машина. Автоматизирован блок удаления воды, обновлены воздуховоды и вентиляция в помещении, что в целом позволило повысить производительность оборудования и качество выпускаемой бумаги.Модернизация машины будет продолжена в рамках нового инвестпроекта с горизонтом реализации до 2025 года. Его результатом станет расширение мощностей гофропроизводства. Прогнозируемый объем инвестиций – от 4 миллиардов рублей, планируется создать 130 рабочих мест.Каменская БКФ является градообразующим предприятием монотерритории Кувшиново, здесь работают около 800 человек. На фабрике выпускают бумагу для гофрирования, картон, ящики и коробки, различные виды упаковки с нанесением печати. Ежегодные объемы составляют 180 миллионов квадратных метров гофрокартона и упаковки и 280 тысяч тонн слоев для производства гофрокартона. Товары востребованы в Российской Федерации, а также поставляются в Беларусь, Латвию, Литву, Гватемалу, Сальвадор, Кубу, Венесуэлу, Сирию, Польшу, США, отметили с пресс-службе.

https://ria.ru/20211124/gospodderzhka-1760500233.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, игорь руденя, россия