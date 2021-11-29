https://ria.ru/20211129/mironov-1761213416.html
Путин поздравил Евгения Миронова с юбилеем
Путин поздравил Евгения Миронова с юбилеем - РИА Новости, 29.11.2021
Путин поздравил Евгения Миронова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил худрука Государственного театра наций Евгения Миронова с юбилеем и отметил его созидательный потенциал и лидерские... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T10:07
2021-11-29T10:07
2021-11-29T10:07
культура
владимир путин
евгений миронов
театр наций
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил худрука Государственного театра наций Евгения Миронова с юбилеем и отметил его созидательный потенциал и лидерские качества, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Миронову в понедельник исполнилось 55 лет."Вы осуществили свою заветную мечту, стали известным актёром и режиссёром, заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь. И конечно, во многом благодаря вашему огромному созидательному потенциалу, незаурядным лидерским качествам, умению сплотить талантливых единомышленников вокруг ярких творческих замыслов, Государственный театр наций по праву считается одной из наиболее успешных и популярных сценических площадок столицы", - говорится в телеграмме.Президент отметил неустанное внимание, которое артист уделяет реализации значимых общественных, просветительских, благотворительных инициатив, а также профессиональному становлению одарённой молодёжи.Путин пожелал Миронову здоровья и воплощения в жизнь намеченных планов.
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владимир путин, евгений миронов, театр наций, новости культуры, театр
Путин поздравил Евгения Миронова с юбилеем
Путин поздравил худрука Театра Наций Евгения Миронова с 55-летием
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил худрука Государственного театра наций Евгения Миронова
с юбилеем и отметил его созидательный потенциал и лидерские качества, телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
Миронову в понедельник исполнилось 55 лет.
"Вы осуществили свою заветную мечту, стали известным актёром и режиссёром, заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь. И конечно, во многом благодаря вашему огромному созидательному потенциалу, незаурядным лидерским качествам, умению сплотить талантливых единомышленников вокруг ярких творческих замыслов, Государственный театр наций по праву считается одной из наиболее успешных и популярных сценических площадок столицы", - говорится в телеграмме.
Президент отметил неустанное внимание, которое артист уделяет реализации значимых общественных, просветительских, благотворительных инициатив, а также профессиональному становлению одарённой молодёжи.
Путин пожелал Миронову здоровья и воплощения в жизнь намеченных планов.