https://ria.ru/20211129/mironov-1761213416.html

Путин поздравил Евгения Миронова с юбилеем

Путин поздравил Евгения Миронова с юбилеем - РИА Новости, 29.11.2021

Путин поздравил Евгения Миронова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил худрука Государственного театра наций Евгения Миронова с юбилеем и отметил его созидательный потенциал и лидерские... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T10:07

2021-11-29T10:07

2021-11-29T10:07

культура

владимир путин

евгений миронов

театр наций

новости культуры

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил худрука Государственного театра наций Евгения Миронова с юбилеем и отметил его созидательный потенциал и лидерские качества, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Миронову в понедельник исполнилось 55 лет."Вы осуществили свою заветную мечту, стали известным актёром и режиссёром, заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь. И конечно, во многом благодаря вашему огромному созидательному потенциалу, незаурядным лидерским качествам, умению сплотить талантливых единомышленников вокруг ярких творческих замыслов, Государственный театр наций по праву считается одной из наиболее успешных и популярных сценических площадок столицы", - говорится в телеграмме.Президент отметил неустанное внимание, которое артист уделяет реализации значимых общественных, просветительских, благотворительных инициатив, а также профессиональному становлению одарённой молодёжи.Путин пожелал Миронову здоровья и воплощения в жизнь намеченных планов.

https://ria.ru/20211129/mironov-1760888019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, евгений миронов, театр наций, новости культуры, театр