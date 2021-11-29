https://ria.ru/20211129/memorial-1761218242.html

В Севастополе осквернили мемориал погибшим в Крымской войне англичанам

В Севастополе осквернили мемориал погибшим в Крымской войне англичанам - РИА Новости, 29.11.2021

В Севастополе осквернили мемориал погибшим в Крымской войне англичанам

Неизвестные исписали обелиск погибшим в Крымской войне англичанам в районе поселка Дергачи города Севастополя, сообщили в пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T10:40

2021-11-29T10:40

2021-11-29T13:20

происшествия

севастополь

дергачи

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Неизвестные исписали обелиск погибшим в Крымской войне англичанам в районе поселка Дергачи города Севастополя, сообщили в пресс-служба регионального управления СК."Принять комплекс исчерпывающих мер, направленных на установление обстоятельств происшествия и лиц, совершивших противоправный поступок. Также будет дана оценка уполномоченным лицам и службам, ответственным за содержание комплекса", — говорится в поручении главы СУ СК по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева.По данным местных СМИ, большинство надписей — экстремистские лозунги и нецензурные слова.Также сообщается, что комплекс, который поставили около 30 лет назад, находится в плачевном состоянии и продолжает разрушаться.

https://ria.ru/20211108/primore-1758044760.html

севастополь

дергачи

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, севастополь, дергачи, россия