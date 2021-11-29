https://ria.ru/20211129/memorial-1761218242.html
В Севастополе осквернили мемориал погибшим в Крымской войне англичанам
В Севастополе осквернили мемориал погибшим в Крымской войне англичанам - РИА Новости, 29.11.2021
В Севастополе осквернили мемориал погибшим в Крымской войне англичанам
Неизвестные исписали обелиск погибшим в Крымской войне англичанам в районе поселка Дергачи города Севастополя, сообщили в пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T10:40
2021-11-29T10:40
2021-11-29T13:20
происшествия
севастополь
дергачи
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Неизвестные исписали обелиск погибшим в Крымской войне англичанам в районе поселка Дергачи города Севастополя, сообщили в пресс-служба регионального управления СК."Принять комплекс исчерпывающих мер, направленных на установление обстоятельств происшествия и лиц, совершивших противоправный поступок. Также будет дана оценка уполномоченным лицам и службам, ответственным за содержание комплекса", — говорится в поручении главы СУ СК по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева.По данным местных СМИ, большинство надписей — экстремистские лозунги и нецензурные слова.Также сообщается, что комплекс, который поставили около 30 лет назад, находится в плачевном состоянии и продолжает разрушаться.
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происшествия, севастополь, дергачи, россия
10:40 29.11.2021 (обновлено: 13:20 29.11.2021)
В Севастополе осквернили мемориал погибшим в Крымской войне англичанам
В Севастополе вандалы осквернили мемориал погибшим в Крымской войне англичанам
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости.
Неизвестные исписали обелиск погибшим в Крымской войне англичанам в районе поселка Дергачи
города Севастополя
, сообщили в пресс-служба регионального управления СК.
"Принять комплекс исчерпывающих мер, направленных на установление обстоятельств происшествия и лиц, совершивших противоправный поступок. Также будет дана оценка уполномоченным лицам и службам, ответственным за содержание комплекса", — говорится в поручении главы СУ СК по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева.
По данным местных СМИ, большинство надписей — экстремистские лозунги и нецензурные слова.
Также сообщается, что комплекс, который поставили около 30 лет назад, находится в плачевном состоянии и продолжает разрушаться.