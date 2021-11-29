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Байден оценил вероятность введения локдауна из-за омикрон-штамма
Байден оценил вероятность введения локдауна из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 29.11.2021
Байден оценил вероятность введения локдауна из-за омикрон-штамма
Президент США Джо Байден заявил, что не видит необходимости в локдаунах и новых транспортных ограничениях из-за омикрон-штамма коронавируса, который, по его... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T20:45
2021-11-29T20:45
2021-11-29T20:45
распространение коронавируса
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джо байден
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не видит необходимости в локдаунах и новых транспортных ограничениях из-за омикрон-штамма коронавируса, который, по его словам, "рано или поздно" доберется до Америки."Если люди вакцинированы и носят маски, в локдаунах нет необходимости", - сказал Байден в телеобращении к нации на тему омикрон-штамма.С понедельника США ограничивают авиасообщение с восемью странами на юге Африки, где был выявлен новый вариант, классифицированный Всемирной организацией здравоохранения как "вызывающий беспокойство"."Необходимость в тех или иных ограничениях на поездки зависит от уровня распространения... Я на данный момент этого не ожидаю", - добавил он, отвечая на вопрос о возможности приостановки транспортного сообщения с остальными странами, где был обнаружен новый штамм.
https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761085490.html
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в мире, сша, африка, джо байден, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Байден оценил вероятность введения локдауна из-за омикрон-штамма
Президент США Байден не видит необходимости в локдаунах из-за омикрон-штамма коронавируса