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Липецкая область
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В Липецке запустят линию по производству деталей для стиральных машин
В Липецке запустят линию по производству деталей для стиральных машин - РИА Новости, 29.11.2021
В Липецке запустят линию по производству деталей для стиральных машин
Компания "Ильпеа-сар" с привлечением займа Фонда развития промышленности в селе Сенцово Липецкого района запустит новую роботизированную линию по выпуску... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:04
2021-11-29T15:04
липецкая область
липецк
липецкий район
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 29 ноя – РИА Новости. Компания "Ильпеа-сар" с привлечением займа Фонда развития промышленности в селе Сенцово Липецкого района запустит новую роботизированную линию по выпуску сливных гофрированных шлангов для стиральных машин, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, предприятие будет выпускать более 2,8 миллионов штук шлангов в год, из которых 1,1 миллиона будет поставляться на завод бытовой техники "Индезит" в Липецке.Артамонов отметил, что общий бюджет проекта составляет 203,7 миллиона рублей, из которых 70 миллионов рублей могут быть предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа, а 30 миллионов рублей – в виде займа от Фонда развития промышленности Липецкой области."Липецкая область заинтересована в развитии международных взаимоотношений. Нам интересно сотрудничество с компаниями, готовыми реализовывать самые разные проекты на территории региона", — сказал Артамонов.
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липецк, липецкий район, игорь артамонов
15:04 29.11.2021
 

В Липецке запустят линию по производству деталей для стиральных машин

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУлица Фрунзе в Липецке
Улица Фрунзе в Липецке - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 29 ноя – РИА Новости. Компания "Ильпеа-сар" с привлечением займа Фонда развития промышленности в селе Сенцово Липецкого района запустит новую роботизированную линию по выпуску сливных гофрированных шлангов для стиральных машин, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, предприятие будет выпускать более 2,8 миллионов штук шлангов в год, из которых 1,1 миллиона будет поставляться на завод бытовой техники "Индезит" в Липецке.
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Артамонов отметил, что общий бюджет проекта составляет 203,7 миллиона рублей, из которых 70 миллионов рублей могут быть предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа, а 30 миллионов рублей – в виде займа от Фонда развития промышленности Липецкой области.
"Липецкая область заинтересована в развитии международных взаимоотношений. Нам интересно сотрудничество с компаниями, готовыми реализовывать самые разные проекты на территории региона", — сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкЛипецкий районИгорь Артамонов
 
 
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