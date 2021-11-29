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Правительство одобрило налоговые льготы для новых организаций на Курилах
Правительство одобрило налоговые льготы для новых организаций на Курилах - РИА Новости, 29.11.2021
Правительство одобрило налоговые льготы для новых организаций на Курилах
Правительство России на заседании в пятницу одобрило законопроект о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T09:27
2021-11-29T09:27
экономика
владимир путин
курильские острова
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу одобрило законопроект о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах, сообщается на сайте кабмина."Законопроектом предусмотрено предоставление новым организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов, налоговых льгот при соблюдении определенных условий... Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул на заседании, что при введении налоговых преференций для бизнеса важно не допустить создания на Курилах новой офшорной зоны.В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах. Согласно поручению, новые организации, создаваемые на Курилах, не будут признаваться плательщиками налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество. Они смогут применять страховые взносы в размере 7,6% в течение 10 лет и пользоваться режимом свободной таможенной зоны.Налоговые льготы предусматриваются для любых компаний, создаваемых на территории островов, за исключением организаций, оказывающих посреднические услуги, осуществляющих деятельность, связанную с получением пассивных доходов, а также занимающихся производством и переработкой подакцизных товаров, добычей и переработкой углеводородного сырья и выловом ценных биоресурсов.
https://ria.ru/20211126/kurily-1760895097.html
https://ria.ru/20211017/kurily-1754900812.html
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экономика, владимир путин, курильские острова, михаил мишустин, россия
09:27 29.11.2021
 
Правительство одобрило налоговые льготы для новых организаций на Курилах

Правительство одобрило законопроект о налоговых льготах для новых организаций на Курилах

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу одобрило законопроект о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах, сообщается на сайте кабмина.
"Законопроектом предусмотрено предоставление новым организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов, налоговых льгот при соблюдении определенных условий... Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах. Согласно поручению, новые организации, создаваемые на Курилах, не будут признаваться плательщиками налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество. Они смогут применять страховые взносы в размере 7,6% в течение 10 лет и пользоваться режимом свободной таможенной зоны.
Налоговые льготы предусматриваются для любых компаний, создаваемых на территории островов, за исключением организаций, оказывающих посреднические услуги, осуществляющих деятельность, связанную с получением пассивных доходов, а также занимающихся производством и переработкой подакцизных товаров, добычей и переработкой углеводородного сырья и выловом ценных биоресурсов.
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