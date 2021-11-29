https://ria.ru/20211129/lagonaki-1761343368.html
Власти Адыгеи рассказали о реализации проекта курорта "Лагонаки"
Власти Адыгеи рассказали о реализации проекта курорта "Лагонаки" - РИА Новости, 29.11.2021
Власти Адыгеи рассказали о реализации проекта курорта "Лагонаки"
В Адыгее в рамках проекта строительства горнолыжного курорта "Лагонаки" в настоящее время решаются вопросы техприсоединения к электросетям, сообщила... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T20:14
2021-11-29T20:14
2021-11-29T20:14
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КРАСНОДАР, 29 ноя – РИА Новости. В Адыгее в рамках проекта строительства горнолыжного курорта "Лагонаки" в настоящее время решаются вопросы техприсоединения к электросетям, сообщила пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание кабинета министров республики. Основной темой повестки дня стало введение в строй объектов капстроительства в рамках реализации в регионе нацпроектов и госпрограмм, говорится в сообщении.Отмечается, что кассовое исполнение мероприятий по 12 реализующимся в республике нацпроектам на сегодняшний день составляет 83,5%, всего на них предусмотрено 5,8 миллиарда рублей. "До конца года осталось немного времени. Необходимо сделать все возможное для соблюдения сроков и качества проведения работ, исключить возможные риски по переходящим на будущий год проектам", – сказал в ходе совещания Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.Речь на совещании также шла о реализации проектов, направленных на развитие горной части республики. В сентябре сообщалось о завершении реконструкции автодороги Даховская – Лагонаки, которая станет частью кольцевого маршрута по горной части Адыгеи. В понедельник власти рассказали о ходе реализации проекта по созданию горнолыжного курорта."(На данном этапе – ред.) решаются вопросы технологического присоединения к электрическим сетям в рамках проекта строительства горнолыжного курорта "Лагонаки", - отмечается в сообщении.Власти Адыгеи и АНО "Красная поляна" в июне подписали соглашение о создании всесезонного горного экокурорта "Лагонаки". Подписание соглашения стало возможным после создания на территории Лагонакского нагорья биосферного полигона. Документом предусматривается использование Лагонакского нагорья для строительства 36 километров горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж. Гостиничная инфраструктура будет располагаться за пределами особо охраняемых природных территорий. Главный структурный компонент – Верхняя деревня, ее создание запланировано вне Кавказского заповедника, в районе перевала Азишский. Объем инвестиций составит 23 миллиарда рублей, проект будет реализован до 2025 года, ожидается, что посещаемость экокурорта будет составлять не менее полумиллиона человек в год.
https://ria.ru/20211124/adygeya-1760582548.html
https://ria.ru/20211118/natsproekt-1759721737.html
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экономика, республика адыгея, новости - туризм, мурат кумпилов, туризм, курорт, россия
Власти Адыгеи рассказали о реализации проекта курорта "Лагонаки"
В Адыгее на строительстве курорта "Лагонаки" решаются вопросы присоединения к электросетям
КРАСНОДАР, 29 ноя – РИА Новости.
В Адыгее
в рамках проекта строительства горнолыжного курорта "Лагонаки" в настоящее время решаются вопросы техприсоединения к электросетям, сообщила пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
провел совещание кабинета министров республики. Основной темой повестки дня стало введение в строй объектов капстроительства в рамках реализации в регионе нацпроектов и госпрограмм, говорится в сообщении.
Отмечается, что кассовое исполнение мероприятий по 12 реализующимся в республике нацпроектам на сегодняшний день составляет 83,5%, всего на них предусмотрено 5,8 миллиарда рублей. "До конца года осталось немного времени. Необходимо сделать все возможное для соблюдения сроков и качества проведения работ, исключить возможные риски по переходящим на будущий год проектам", – сказал в ходе совещания Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.
Речь на совещании также шла о реализации проектов, направленных на развитие горной части республики. В сентябре сообщалось о завершении реконструкции автодороги Даховская – Лагонаки, которая станет частью кольцевого маршрута по горной части Адыгеи. В понедельник власти рассказали о ходе реализации проекта по созданию горнолыжного курорта.
"(На данном этапе – ред.) решаются вопросы технологического присоединения к электрическим сетям в рамках проекта строительства горнолыжного курорта "Лагонаки", - отмечается в сообщении.
Власти Адыгеи и АНО "Красная поляна" в июне подписали соглашение о создании всесезонного горного экокурорта "Лагонаки". Подписание соглашения стало возможным после создания на территории Лагонакского нагорья биосферного полигона. Документом предусматривается использование Лагонакского нагорья для строительства 36 километров горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж. Гостиничная инфраструктура будет располагаться за пределами особо охраняемых природных территорий. Главный структурный компонент – Верхняя деревня, ее создание запланировано вне Кавказского заповедника, в районе перевала Азишский. Объем инвестиций составит 23 миллиарда рублей, проект будет реализован до 2025 года, ожидается, что посещаемость экокурорта будет составлять не менее полумиллиона человек в год.