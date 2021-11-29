https://ria.ru/20211129/kuban-1761361556.html

Несырьевой неэнергетический экспорт Кубани вырос в 2,5 раза

Несырьевой неэнергетический экспорт Кубани вырос в 2,5 раза - РИА Новости, 29.11.2021

Несырьевой неэнергетический экспорт Кубани вырос в 2,5 раза

Несырьевой неэнергетический экспорт Краснодарского края с 2011 года вырос в 2,5 раза, сообщает администрация региона. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T23:02

2021-11-29T23:02

2021-11-29T23:04

краснодарский край

экономика

краснодарский край

вениамин кондратьев

россия

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КРАСНОДАР, 29 ноя – РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт Краснодарского края с 2011 года вырос в 2,5 раза, сообщает администрация региона."Десять лет назад до 80% экспорта из Краснодарского края приходилось на топливо и сырьевые товары. Но для дальнейшего развития экономики необходимо перестраиваться на поставку продуктов с высокой добавленной стоимостью. С 2011 года нам удалось увеличить его объем в 2,5 раза. Сегодня доля несырьевого неэнергетического экспорта составляет уже 71%", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Глава региона отметил, что Краснодарский край занимает седьмое место в России по объемам несырьевого неэнергетического экспорта. Ближайшая цель – войти в пятерку."Для этого нужно расширять ассортимент, заходить с конкурентоспособными товарами на рынки отдельных стран. Наращивать поставки нашей инновационной продукции и технологий. Развивать экспорт услуг, в первую очередь в санаторно-курортном комплексе", – уточнил Кондратьев.По данным краевых властей, кубанские производители активно завоевывают международные рынки. Так, почти половину российского экспортного вина производят на Кубани. Его поставляют в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в 27 стран мира. Масложировую продукцию – в 34 страны, молочную – в 26.

https://ria.ru/20211129/sdelki-1761344248.html

https://ria.ru/20211012/predprinimateli-1754223857.html

краснодарский край

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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия