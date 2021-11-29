23:02 29.11.2021 (обновлено: 23:04 29.11.2021)
Несырьевой неэнергетический экспорт Кубани вырос в 2,5 раза
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБочки с вином в отделении выдержки на заводе "Кубань-Вино" в станице Старотитаровская в Темрюкском районе Краснодарского края
КРАСНОДАР, 29 ноя – РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт Краснодарского края с 2011 года вырос в 2,5 раза, сообщает администрация региона.
"Десять лет назад до 80% экспорта из Краснодарского края приходилось на топливо и сырьевые товары. Но для дальнейшего развития экономики необходимо перестраиваться на поставку продуктов с высокой добавленной стоимостью. С 2011 года нам удалось увеличить его объем в 2,5 раза. Сегодня доля несырьевого неэнергетического экспорта составляет уже 71%", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
Глава региона отметил, что Краснодарский край занимает седьмое место в России по объемам несырьевого неэнергетического экспорта. Ближайшая цель – войти в пятерку.
"Для этого нужно расширять ассортимент, заходить с конкурентоспособными товарами на рынки отдельных стран. Наращивать поставки нашей инновационной продукции и технологий. Развивать экспорт услуг, в первую очередь в санаторно-курортном комплексе", – уточнил Кондратьев.
По данным краевых властей, кубанские производители активно завоевывают международные рынки. Так, почти половину российского экспортного вина производят на Кубани. Его поставляют в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в 27 стран мира. Масложировую продукцию – в 34 страны, молочную – в 26.
Другие новости региона читайте здесь>>