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Краснодарский край
https://ria.ru/20211129/kuban-1761361556.html
Несырьевой неэнергетический экспорт Кубани вырос в 2,5 раза
Несырьевой неэнергетический экспорт Кубани вырос в 2,5 раза - РИА Новости, 29.11.2021
Несырьевой неэнергетический экспорт Кубани вырос в 2,5 раза
Несырьевой неэнергетический экспорт Краснодарского края с 2011 года вырос в 2,5 раза, сообщает администрация региона. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T23:02
2021-11-29T23:04
краснодарский край
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
россия
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КРАСНОДАР, 29 ноя – РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт Краснодарского края с 2011 года вырос в 2,5 раза, сообщает администрация региона."Десять лет назад до 80% экспорта из Краснодарского края приходилось на топливо и сырьевые товары. Но для дальнейшего развития экономики необходимо перестраиваться на поставку продуктов с высокой добавленной стоимостью. С 2011 года нам удалось увеличить его объем в 2,5 раза. Сегодня доля несырьевого неэнергетического экспорта составляет уже 71%", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Глава региона отметил, что Краснодарский край занимает седьмое место в России по объемам несырьевого неэнергетического экспорта. Ближайшая цель – войти в пятерку."Для этого нужно расширять ассортимент, заходить с конкурентоспособными товарами на рынки отдельных стран. Наращивать поставки нашей инновационной продукции и технологий. Развивать экспорт услуг, в первую очередь в санаторно-курортном комплексе", – уточнил Кондратьев.По данным краевых властей, кубанские производители активно завоевывают международные рынки. Так, почти половину российского экспортного вина производят на Кубани. Его поставляют в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в 27 стран мира. Масложировую продукцию – в 34 страны, молочную – в 26.
https://ria.ru/20211129/sdelki-1761344248.html
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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия
23:02 29.11.2021 (обновлено: 23:04 29.11.2021)
 

Несырьевой неэнергетический экспорт Кубани вырос в 2,5 раза

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБочки с вином в отделении выдержки на заводе "Кубань-Вино" в станице Старотитаровская в Темрюкском районе Краснодарского края
Бочки с вином в отделении выдержки на заводе Кубань-Вино в станице Старотитаровская в Темрюкском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 29 ноя – РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт Краснодарского края с 2011 года вырос в 2,5 раза, сообщает администрация региона.
"Десять лет назад до 80% экспорта из Краснодарского края приходилось на топливо и сырьевые товары. Но для дальнейшего развития экономики необходимо перестраиваться на поставку продуктов с высокой добавленной стоимостью. С 2011 года нам удалось увеличить его объем в 2,5 раза. Сегодня доля несырьевого неэнергетического экспорта составляет уже 71%", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
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Вчера, 20:21Краснодарский край
На Кубани увеличилось число экспортных сделок на электронных площадках
Глава региона отметил, что Краснодарский край занимает седьмое место в России по объемам несырьевого неэнергетического экспорта. Ближайшая цель – войти в пятерку.
"Для этого нужно расширять ассортимент, заходить с конкурентоспособными товарами на рынки отдельных стран. Наращивать поставки нашей инновационной продукции и технологий. Развивать экспорт услуг, в первую очередь в санаторно-курортном комплексе", – уточнил Кондратьев.
По данным краевых властей, кубанские производители активно завоевывают международные рынки. Так, почти половину российского экспортного вина производят на Кубани. Его поставляют в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в 27 стран мира. Масложировую продукцию – в 34 страны, молочную – в 26.

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