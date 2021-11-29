https://ria.ru/20211129/krym-1761249626.html

В Крыму раскритиковали присвоение некоторым отелям звезд

В Крыму раскритиковали присвоение некоторым отелям звезд - РИА Новости, 29.11.2021

В Крыму раскритиковали присвоение некоторым отелям звезд

Присвоение отелям Крыма звездных категорий, на условия проживания в которых поступали жалобы гостей, вызывает возмущение, а компаниям, занимавшимся... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:44

2021-11-29T13:44

2021-11-29T13:44

туризм

республика крым

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Присвоение отелям Крыма звездных категорий, на условия проживания в которых поступали жалобы гостей, вызывает возмущение, а компаниям, занимавшимся сертификацией, грозит административная ответственность, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."Факты есть, и стыдно, но больше разбирает злость, как наши псевдоэксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты "три звезды"?! Сколько стоит так ослепнуть?"– написал на своей странице в фейсбуке чиновник.Министр сопроводил фотографии подписью, отметив, что это еще "не самые страшные" гостиницы. Он добавил, что мошенникам-классификаторам грозит административная ответственность, а затем предстоит оценка правоохранителей.Ранее комиссия, в которую вошли представители Ростуризма, Роспотребнадзора и министерства курортов Крыма, начала проверку крымских объектов размещения на соответствие заявленной звездности. Сообщалось, что процедура вызвана жалобами туристов на некоторые гостиницы, не оправдавшие их ожиданий. Сертификацию отелей проводят компании и организации, аккредитованные Ростуризмом, отмечали в минкурортов и туризма республики.

https://ria.ru/20211124/krym-1760517303.html

республика крым

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республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, отели, туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)