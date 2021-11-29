https://ria.ru/20211129/krym-1761249626.html
В Крыму раскритиковали присвоение некоторым отелям звезд
В Крыму раскритиковали присвоение некоторым отелям звезд - РИА Новости, 29.11.2021
В Крыму раскритиковали присвоение некоторым отелям звезд
Присвоение отелям Крыма звездных категорий, на условия проживания в которых поступали жалобы гостей, вызывает возмущение, а компаниям, занимавшимся... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:44
2021-11-29T13:44
2021-11-29T13:44
туризм
республика крым
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туристы
отели
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758427333_275:0:3071:1573_1920x0_80_0_0_74de8a43699eb54fc518be82436f98c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Присвоение отелям Крыма звездных категорий, на условия проживания в которых поступали жалобы гостей, вызывает возмущение, а компаниям, занимавшимся сертификацией, грозит административная ответственность, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."Факты есть, и стыдно, но больше разбирает злость, как наши псевдоэксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты "три звезды"?! Сколько стоит так ослепнуть?"– написал на своей странице в фейсбуке чиновник.Министр сопроводил фотографии подписью, отметив, что это еще "не самые страшные" гостиницы. Он добавил, что мошенникам-классификаторам грозит административная ответственность, а затем предстоит оценка правоохранителей.Ранее комиссия, в которую вошли представители Ростуризма, Роспотребнадзора и министерства курортов Крыма, начала проверку крымских объектов размещения на соответствие заявленной звездности. Сообщалось, что процедура вызвана жалобами туристов на некоторые гостиницы, не оправдавшие их ожиданий. Сертификацию отелей проводят компании и организации, аккредитованные Ростуризмом, отмечали в минкурортов и туризма республики.
https://ria.ru/20211124/krym-1760517303.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758427333_339:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9c3bc6ce3c2d3222c43c15a468d1e306.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, отели, туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
В Крыму раскритиковали присвоение некоторым отелям звезд
Глава минкурортов Крыма возмущен, что некоторым отелям выдали звезды
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Присвоение отелям Крыма звездных категорий, на условия проживания в которых поступали жалобы гостей, вызывает возмущение, а компаниям, занимавшимся сертификацией, грозит административная ответственность, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Факты есть, и стыдно, но больше разбирает злость, как наши псевдоэксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты "три звезды"?! Сколько стоит так ослепнуть?"– написал на своей странице в фейсбуке чиновник.
Министр сопроводил фотографии подписью, отметив, что это еще "не самые страшные" гостиницы. Он добавил, что мошенникам-классификаторам грозит административная ответственность, а затем предстоит оценка правоохранителей.
Ранее комиссия, в которую вошли представители Ростуризма, Роспотребнадзора и министерства курортов Крыма, начала проверку крымских объектов размещения на соответствие заявленной звездности. Сообщалось, что процедура вызвана жалобами туристов на некоторые гостиницы, не оправдавшие их ожиданий. Сертификацию отелей проводят компании и организации, аккредитованные Ростуризмом, отмечали в минкурортов и туризма республики.