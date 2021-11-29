https://ria.ru/20211129/kortiki-1761257553.html
Отставники смогут носить кортики при форме без регистрации в Росгвардии
Отставники смогут носить кортики при форме без регистрации в Росгвардии - РИА Новости, 29.11.2021
Отставники смогут носить кортики при форме без регистрации в Росгвардии
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий военным, уволенным с правом ношения формы, носить кортики без регистрации их в Росгвардии и... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:28
2021-11-29T13:28
2021-11-29T13:28
общество
владимир путин
вооруженные силы рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий военным, уволенным с правом ношения формы, носить кортики без регистрации их в Росгвардии и получения соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как говорилось в пояснительной записке, "полученные гражданами РФ, уволенными и увольняемыми из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, кортики не будут подлежать регистрации в Росгвардии или ее территориальном органе и на них не потребуется получение соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия".По мнению кабмина, учитывая цель передачи кортиков и их предназначение - пожизненное хранение и ношение с военной формой одежды, соблюдение воинских традиций и ритуалов, не связанное с их применением для поражения, порядок их оборота целесообразно установить без ведения учета в Росгвардии.Так, закон предоставляет право руководителям государственных военизированных организаций и уполномоченным ими должностным лицам передавать кортики для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды гражданам РФ, уволенным и увольняемым из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, по их заявлению.
https://ria.ru/20190326/1552125999.html
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общество, владимир путин, вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Отставники смогут носить кортики при форме без регистрации в Росгвардии
Отставные военные получили разрешение носить кортики при форме без регистрации их в ФСВНГ