https://ria.ru/20211129/kortiki-1761257553.html

Отставники смогут носить кортики при форме без регистрации в Росгвардии

Отставники смогут носить кортики при форме без регистрации в Росгвардии - РИА Новости, 29.11.2021

Отставники смогут носить кортики при форме без регистрации в Росгвардии

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий военным, уволенным с правом ношения формы, носить кортики без регистрации их в Росгвардии и... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:28

2021-11-29T13:28

2021-11-29T13:28

общество

владимир путин

вооруженные силы рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий военным, уволенным с правом ношения формы, носить кортики без регистрации их в Росгвардии и получения соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как говорилось в пояснительной записке, "полученные гражданами РФ, уволенными и увольняемыми из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, кортики не будут подлежать регистрации в Росгвардии или ее территориальном органе и на них не потребуется получение соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия".По мнению кабмина, учитывая цель передачи кортиков и их предназначение - пожизненное хранение и ношение с военной формой одежды, соблюдение воинских традиций и ритуалов, не связанное с их применением для поражения, порядок их оборота целесообразно установить без ведения учета в Росгвардии.Так, закон предоставляет право руководителям государственных военизированных организаций и уполномоченным ими должностным лицам передавать кортики для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды гражданам РФ, уволенным и увольняемым из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, по их заявлению.

https://ria.ru/20190326/1552125999.html

https://ria.ru/20171214/1510917747.html

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2021

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общество, владимир путин, вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия