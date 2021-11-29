https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761308415.html

В Тульской области снизилось число госпитализаций из-за COVID-19

В Тульской области снизилось число госпитализаций из-за COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2021

В Тульской области снизилось число госпитализаций из-за COVID-19

Число ежедневных госпитализаций из-за COVID-19 в Тульской области снизилось в 2,3 раза – с 200 до 88, сообщает правительство региона. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:02

2021-11-29T17:02

2021-11-29T17:02

распространение коронавируса

общество

тульская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

алексей дюмин

коронавирус covid-19

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Число ежедневных госпитализаций из-за COVID-19 в Тульской области снизилось в 2,3 раза – с 200 до 88, сообщает правительство региона.На заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу в понедельник руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что в области становится меньше новых случаев COVID-19 и внебольничных пневмоний."Министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков доложил, что в регионе наблюдается стабильное улучшение ситуации. Количество ежедневных госпитализаций упало с 200 до 88. В инфекционных госпиталях развернуто 2076 коек, треть из них свободна. В тяжелом состоянии находятся 604 пациента", - говорится в сообщении. В регионе имеется необходимый запас средств индивидуальной защиты, медикаментов, аппаратов ИВЛ и медицинского кислорода, подчеркнул региональный министр.Марков отметил, что в эту волну коронавируса заболеваемость среди детей выше, чем в предыдущие. В связи с этим, как доложила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева, во всех образовательных учреждениях отменены массовые школьные мероприятия, в здания не допускаются посторонние лица, ежедневно проводятся утренние фильтры и входная термометрия, усилена дезинфекция помещений.Губернатор региона Алексей Дюмин поручил тщательно подготовиться к предпраздничному периоду и новогодним каникулам. "В первую очередь, необходимо продумать работу системы здравоохранения, выстроить алгоритм реагирования на случай изменения эпидситуации. Никакого аврала быть не должно, медицинская помощь и приём больных в эти дни должны осуществляться в плановом режиме", - цитирует Дюмина пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761299602.html

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

тульская область

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общество, тульская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, алексей дюмин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии