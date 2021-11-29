Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761308415.html
В Тульской области снизилось число госпитализаций из-за COVID-19
В Тульской области снизилось число госпитализаций из-за COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2021
В Тульской области снизилось число госпитализаций из-за COVID-19
Число ежедневных госпитализаций из-за COVID-19 в Тульской области снизилось в 2,3 раза – с 200 до 88, сообщает правительство региона. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T17:02
2021-11-29T17:02
распространение коронавируса
общество
тульская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
алексей дюмин
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Число ежедневных госпитализаций из-за COVID-19 в Тульской области снизилось в 2,3 раза – с 200 до 88, сообщает правительство региона.На заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу в понедельник руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что в области становится меньше новых случаев COVID-19 и внебольничных пневмоний."Министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков доложил, что в регионе наблюдается стабильное улучшение ситуации. Количество ежедневных госпитализаций упало с 200 до 88. В инфекционных госпиталях развернуто 2076 коек, треть из них свободна. В тяжелом состоянии находятся 604 пациента", - говорится в сообщении. В регионе имеется необходимый запас средств индивидуальной защиты, медикаментов, аппаратов ИВЛ и медицинского кислорода, подчеркнул региональный министр.Марков отметил, что в эту волну коронавируса заболеваемость среди детей выше, чем в предыдущие. В связи с этим, как доложила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева, во всех образовательных учреждениях отменены массовые школьные мероприятия, в здания не допускаются посторонние лица, ежедневно проводятся утренние фильтры и входная термометрия, усилена дезинфекция помещений.Губернатор региона Алексей Дюмин поручил тщательно подготовиться к предпраздничному периоду и новогодним каникулам. "В первую очередь, необходимо продумать работу системы здравоохранения, выстроить алгоритм реагирования на случай изменения эпидситуации. Никакого аврала быть не должно, медицинская помощь и приём больных в эти дни должны осуществляться в плановом режиме", - цитирует Дюмина пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761299602.html
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc273f996dbb7f44111bed7464d333b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, тульская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, алексей дюмин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:02 29.11.2021
 
В Тульской области снизилось число госпитализаций из-за COVID-19

Число ежедневных госпитализаций из-за COVID-19 в Тульской области снизилось в 2,3 раза

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Число ежедневных госпитализаций из-за COVID-19 в Тульской области снизилось в 2,3 раза – с 200 до 88, сообщает правительство региона.
На заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу в понедельник руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что в области становится меньше новых случаев COVID-19 и внебольничных пневмоний.
Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 16:27Распространение коронавируса
Россиянам предрекли конец эпидемии коронавируса из-за омикрон-штамма
"Министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков доложил, что в регионе наблюдается стабильное улучшение ситуации. Количество ежедневных госпитализаций упало с 200 до 88. В инфекционных госпиталях развернуто 2076 коек, треть из них свободна. В тяжелом состоянии находятся 604 пациента", - говорится в сообщении. В регионе имеется необходимый запас средств индивидуальной защиты, медикаментов, аппаратов ИВЛ и медицинского кислорода, подчеркнул региональный министр.
Марков отметил, что в эту волну коронавируса заболеваемость среди детей выше, чем в предыдущие. В связи с этим, как доложила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева, во всех образовательных учреждениях отменены массовые школьные мероприятия, в здания не допускаются посторонние лица, ежедневно проводятся утренние фильтры и входная термометрия, усилена дезинфекция помещений.
Губернатор региона Алексей Дюмин поручил тщательно подготовиться к предпраздничному периоду и новогодним каникулам. "В первую очередь, необходимо продумать работу системы здравоохранения, выстроить алгоритм реагирования на случай изменения эпидситуации. Никакого аврала быть не должно, медицинская помощь и приём больных в эти дни должны осуществляться в плановом режиме", - цитирует Дюмина пресс-служба областного правительства.
Женщина в медицинской маске на рынке в Лагосе, Нигерия - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 10:24Наука
"Это гипермутант": когда в России появится омикрон-штамм коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоТульская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыАлексей ДюминКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Инфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"
02:58Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего брата
02:48СМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях
02:45ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
02:41Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
02:32Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
02:17Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
02:08Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
01:59Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны
01:56В столице ЦАР открыли памятник российским военным
01:34Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штамма
01:20Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
01:16Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже
01:14В США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
01:12В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота
01:05В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
01:00Республиканцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"
00:44В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в Сирии
00:41Падение британского F-35 с авианосца попало на видео
00:18Ревизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в Пентагоне
Лента новостейМолния
Инфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего братаСМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотребленияхВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем ВостокеАмериканский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном мореРеспубликанцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньшеТерапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за рульУкраина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривныВ столице ЦАР открыли памятник российским военнымГлава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штаммаКулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" РоссииАвтоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтажеВ США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за УкраиныВ СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворотаВ России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИРеспубликанцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в СирииПадение британского F-35 с авианосца попало на видеоРевизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в Пентагоне