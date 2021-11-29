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Распространение коронавируса
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Тюменских вахтовиков будут допускать к работе по QR-коду
Тюменских вахтовиков будут допускать к работе по QR-коду - РИА Новости, 29.11.2021
Тюменских вахтовиков будут допускать к работе по QR-коду
Предприятия нефтегазовой отрасли Тюменской области с 3 декабря начнут допускать вахтовиков к работе по QR-кодам о вакцинации против коронавируса и отрицательным РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:13
2021-11-29T12:13
распространение коронавируса
общество
тюменская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ТЮМЕНЬ, 29 ноя - РИА Новости. Предприятия нефтегазовой отрасли Тюменской области с 3 декабря начнут допускать вахтовиков к работе по QR-кодам о вакцинации против коронавируса и отрицательным ПЦР-тестам, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Новые требования вводятся на период действия постановления Главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 18.10.2021 №8 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям в Тюменской области"."Руководители предприятий нефтегазовой отрасли допускают на работу сотрудников, имеющих сведения о вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев, а также отрицательный ПЦР-тест (срок действия не должен превышать 48 часов с момента получения результата). Настоящее постановление вступает в силу с 3 декабря 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.С конца апреля 2020 года сотрудники компаний, прежде чем приступить к работе на месторождениях Тюменской области, должны были пройти 14-дневный карантин в обсерваторах. Мера была ведена для предотвращения завоза коронавируса в вахтовые поселки. В октябре этого года постановлением главного государственного санитарного врача региона вахтовики включены в список подлежащих обязательной вакцинации.
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общество, тюменская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:13 29.11.2021
 
Тюменских вахтовиков будут допускать к работе по QR-коду

Тюменских вахтовиков будут допускать к работе по QR-коду и отрицательным ПЦР-тестам

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода
Проверка QR-кода - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ТЮМЕНЬ, 29 ноя - РИА Новости. Предприятия нефтегазовой отрасли Тюменской области с 3 декабря начнут допускать вахтовиков к работе по QR-кодам о вакцинации против коронавируса и отрицательным ПЦР-тестам, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Новые требования вводятся на период действия постановления Главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 18.10.2021 №8 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям в Тюменской области".
"Руководители предприятий нефтегазовой отрасли допускают на работу сотрудников, имеющих сведения о вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев, а также отрицательный ПЦР-тест (срок действия не должен превышать 48 часов с момента получения результата). Настоящее постановление вступает в силу с 3 декабря 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.
С конца апреля 2020 года сотрудники компаний, прежде чем приступить к работе на месторождениях Тюменской области, должны были пройти 14-дневный карантин в обсерваторах. Мера была ведена для предотвращения завоза коронавируса в вахтовые поселки. В октябре этого года постановлением главного государственного санитарного врача региона вахтовики включены в список подлежащих обязательной вакцинации.
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