https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761240760.html

Тюменских вахтовиков будут допускать к работе по QR-коду

Тюменских вахтовиков будут допускать к работе по QR-коду - РИА Новости, 29.11.2021

Тюменских вахтовиков будут допускать к работе по QR-коду

Предприятия нефтегазовой отрасли Тюменской области с 3 декабря начнут допускать вахтовиков к работе по QR-кодам о вакцинации против коронавируса и отрицательным РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:13

2021-11-29T12:13

2021-11-29T12:13

распространение коронавируса

общество

тюменская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ТЮМЕНЬ, 29 ноя - РИА Новости. Предприятия нефтегазовой отрасли Тюменской области с 3 декабря начнут допускать вахтовиков к работе по QR-кодам о вакцинации против коронавируса и отрицательным ПЦР-тестам, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Новые требования вводятся на период действия постановления Главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 18.10.2021 №8 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям в Тюменской области"."Руководители предприятий нефтегазовой отрасли допускают на работу сотрудников, имеющих сведения о вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев, а также отрицательный ПЦР-тест (срок действия не должен превышать 48 часов с момента получения результата). Настоящее постановление вступает в силу с 3 декабря 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.С конца апреля 2020 года сотрудники компаний, прежде чем приступить к работе на месторождениях Тюменской области, должны были пройти 14-дневный карантин в обсерваторах. Мера была ведена для предотвращения завоза коронавируса в вахтовые поселки. В октябре этого года постановлением главного государственного санитарного врача региона вахтовики включены в список подлежащих обязательной вакцинации.

https://ria.ru/20211129/omikron-1761215366.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, тюменская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии