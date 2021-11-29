https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761231898.html
В России за сутки выписали 27 700 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 27 700 человек после COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2021
В России за сутки выписали 27 700 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 27,7 тысячи человек после COVID-19, за все время - 8 295 811, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T11:42
2021-11-29T11:42
2021-11-29T11:42
распространение коронавируса
общество
челябинская область
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москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 27,7 тысячи человек после COVID-19, за все время - 8 295 811, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 700 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 295 811", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 3703, Подмосковье - 1623, Челябинской области - 1474.
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общество, челябинская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 27 700 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 27 700 человек после COVID-19, за все время — 8 295 811