https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761231898.html

В России за сутки выписали 27 700 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 27 700 человек после COVID-19 - РИА Новости, 29.11.2021

В России за сутки выписали 27 700 человек после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 27,7 тысячи человек после COVID-19, за все время - 8 295 811, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:42

2021-11-29T11:42

2021-11-29T11:42

распространение коронавируса

общество

челябинская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 27,7 тысячи человек после COVID-19, за все время - 8 295 811, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 700 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 295 811", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 3703, Подмосковье - 1623, Челябинской области - 1474.

https://ria.ru/20211129/kody-1761223276.html

челябинская область

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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