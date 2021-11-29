https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761207508.html

Сечин уверен, что человечество справится с пандемией коронавируса

Сечин уверен, что человечество справится с пандемией коронавируса - РИА Новости, 29.11.2021

Сечин уверен, что человечество справится с пандемией коронавируса

Человечество справится с пандемией COVID-19, несмотря на новые волны заражений, уверен глава "Роснефти" Игорь Сечин. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T09:26

2021-11-29T09:26

2021-11-29T09:32

распространение коронавируса

в мире

игорь сечин

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Человечество справится с пандемией COVID-19, несмотря на новые волны заражений, уверен глава "Роснефти" Игорь Сечин."Уверен, что несмотря на новые волны заражений, человечество справится с пандемией, и Китай подает здесь лучший пример", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.Сечин отметил, что в Китае были мобилизованы все необходимые ресурсы в борьбе с коронавирусом, своевременно начаты карантинные мероприятия; правительство оперативно оказало адресную помощь отраслям экономики и населению."В результате китайская экономика в январе-сентябре 2021 года показала рост на уровне 9,8%", - добавил он.

https://ria.ru/20211129/vich-1761199068.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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