https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761207508.html
Сечин уверен, что человечество справится с пандемией коронавируса
Сечин уверен, что человечество справится с пандемией коронавируса - РИА Новости, 29.11.2021
Сечин уверен, что человечество справится с пандемией коронавируса
Человечество справится с пандемией COVID-19, несмотря на новые волны заражений, уверен глава "Роснефти" Игорь Сечин. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T09:26
2021-11-29T09:26
2021-11-29T09:32
распространение коронавируса
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игорь сечин
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Человечество справится с пандемией COVID-19, несмотря на новые волны заражений, уверен глава "Роснефти" Игорь Сечин."Уверен, что несмотря на новые волны заражений, человечество справится с пандемией, и Китай подает здесь лучший пример", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.Сечин отметил, что в Китае были мобилизованы все необходимые ресурсы в борьбе с коронавирусом, своевременно начаты карантинные мероприятия; правительство оперативно оказало адресную помощь отраслям экономики и населению."В результате китайская экономика в январе-сентябре 2021 года показала рост на уровне 9,8%", - добавил он.
https://ria.ru/20211129/vich-1761199068.html
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в мире, игорь сечин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:26 29.11.2021 (обновлено: 09:32 29.11.2021)
Сечин уверен, что человечество справится с пандемией коронавируса
Глава "Роснефти" Сечин уверен, что человечество справится с пандемией коронавируса