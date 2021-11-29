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Последние слова умершего от ковида "антиваксера"

Последние слова умершего от COVID-19 "антиваксера" поразили его родных - РИА Новости, 29.11.2021

Последние слова умершего от ковида "антиваксера"

Житель Великобритании, отказывавшийся делать прививку и умерший от COVID-19, перед смертью пожалел, что не вакцинировался, пишет The Daily Mail. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T06:52

2021-11-29T06:52

2021-11-29T17:05

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Житель Великобритании, отказывавшийся делать прививку и умерший от COVID-19, перед смертью пожалел, что не вакцинировался, пишет The Daily Mail.По информации издания, 55-летний Глинн Стил из города Малверн (графство Вустершир) не хотел ставить укол из-за того, что препараты "тестировали на животных".В конце октября мужчина сдал положительный тест на коронавирус, при этом изначально его беспокоили лишь симптомы простуды. Вскоре состояние британца начало ухудшаться, и уже 2 ноября его жене Эмме пришлось вызвать скорую. Но из-за нехватки неотложек она сама повезла супруга в Королевскую больницу Вустершира.Его сразу же поместили в реанимацию, а спустя неделю подключили к аппарату ИВЛ и погрузили в искусственную кому. Медики не смогли спасти Стила — он умер 16 ноября. По словам женщины, последнее, что сказал ей муж, было: "Я никогда не чувствовал себя так плохо, я бы хотел, чтобы мне сделали прививку".Он, рассказала Эмма, просил ввести ему вакцину в реанимации еще до того, как ему потребовалась искусственная вентиляция легких, но врачи сообщили, что уже слишком поздно. Британка добавила, что теперь ее ожидает "пустое будущее в одиночестве", и призвала остальных привиться. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире выявили более 261 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли почти 5,2 миллиона человек. По данным университета Джона Хопкинса на 28 ноября, в Британии за все время заразились свыше 10 миллионов жителей, более 145 тысяч умерли.

https://ria.ru/20211129/omikron-1761191364.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211127/antivakser-1760911576.html

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в мире, великобритания, воз, коронавирус covid-19