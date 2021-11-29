https://ria.ru/20211129/konkursmuzykantov-1761210096.html

Онлайн-конференция о проведении конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"

Онлайн-конференция о проведении конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" - РИА Новости, 29.11.2021

Онлайн-конференция о проведении конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"

3 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная XXII Международному телевизионному конкурсу юных музыкантов "Щелкунчик" телеканала "Россия – Культура".

2021-11-29T09:47

2021-11-29T09:47

2021-11-29T09:47

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1761210096.jpg?1638168474

Задать вопросУчастники:- музыкант, продюсер, президент фонда "Музыкальный Олимп", художественный руководитель Международного фестиваля "Музыкальный Олимп", автор и ведущая программы "Энигма" на телеканале "Россия – Культура", председатель попечительского совета конкурса "Щелкунчик" Ирина НИКИТИНА ХЕФЛИГЕР;- скрипач, народный артист РФ, кавалер орденов Германии, Испании и Польши, профессор Цюрихского университета искусств, Высшей школы музыки Кёльна и Высшей школы музыки Королевы Софии в Мадриде, президент Общества Генрика Венявского в Люблине (Польша) Захар БРОН;- пианист, преподаватель Школы музыки Университета Де Поля (Чикаго), основатель и художественный руководитель Международной фортепианной академии Villa Sandra в Лезе (Лаго-Маджоре) в Италии Георгий ВАЧНАДЗЕ;- скрипач, дирижер, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и Кёльнской высшей школы музыки, почетный член Российской академии художеств Виктор ТРЕТЬЯКОВ. С 29 ноября по 6 декабря в Москве проходит телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". Он собрал исполнителей из ряда городов России и других стран (США, Канада, Китай, Ливан, Армения, Польша, Кипр, Сербия). Победители прошлых лет уже занимают почетные места в профессиональных рейтингах, успешно концертируют по всему миру. На протяжении двух с лишним десятилетий этот проект является приоритетным для телеканала "Россия – Культура".Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы