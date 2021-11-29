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Онлайн-конференция о проведении конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"
Онлайн-конференция о проведении конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" - РИА Новости, 29.11.2021
Онлайн-конференция о проведении конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"
3 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная XXII Международному телевизионному конкурсу юных музыкантов "Щелкунчик" телеканала "Россия – Культура".
2021-11-29T09:47
2021-11-29T09:47
анонсы
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1761210096.jpg?1638168474
Задать вопросУчастники:- музыкант, продюсер, президент фонда "Музыкальный Олимп", художественный руководитель Международного фестиваля "Музыкальный Олимп", автор и ведущая программы "Энигма" на телеканале "Россия – Культура", председатель попечительского совета конкурса "Щелкунчик" Ирина НИКИТИНА ХЕФЛИГЕР;- скрипач, народный артист РФ, кавалер орденов Германии, Испании и Польши, профессор Цюрихского университета искусств, Высшей школы музыки Кёльна и Высшей школы музыки Королевы Софии в Мадриде, президент Общества Генрика Венявского в Люблине (Польша) Захар БРОН;- пианист, преподаватель Школы музыки Университета Де Поля (Чикаго), основатель и художественный руководитель Международной фортепианной академии Villa Sandra в Лезе (Лаго-Маджоре) в Италии Георгий ВАЧНАДЗЕ;- скрипач, дирижер, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и Кёльнской высшей школы музыки, почетный член Российской академии художеств Виктор ТРЕТЬЯКОВ. С 29 ноября по 6 декабря в Москве проходит телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". Он собрал исполнителей из ряда городов России и других стран (США, Канада, Китай, Ливан, Армения, Польша, Кипр, Сербия). Победители прошлых лет уже занимают почетные места в профессиональных рейтингах, успешно концертируют по всему миру. На протяжении двух с лишним десятилетий этот проект является приоритетным для телеканала "Россия – Культура".Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
09:47 29.11.2021
 

Онлайн-конференция о проведении конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"

Читать ria.ru в
3 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная XXII Международному телевизионному конкурсу юных музыкантов "Щелкунчик" телеканала "Россия – Культура".
Задать вопрос
Участники:
- музыкант, продюсер, президент фонда "Музыкальный Олимп", художественный руководитель Международного фестиваля "Музыкальный Олимп", автор и ведущая программы "Энигма" на телеканале "Россия – Культура", председатель попечительского совета конкурса "Щелкунчик" Ирина НИКИТИНА ХЕФЛИГЕР;
- скрипач, народный артист РФ, кавалер орденов Германии, Испании и Польши, профессор Цюрихского университета искусств, Высшей школы музыки Кёльна и Высшей школы музыки Королевы Софии в Мадриде, президент Общества Генрика Венявского в Люблине (Польша) Захар БРОН;
- пианист, преподаватель Школы музыки Университета Де Поля (Чикаго), основатель и художественный руководитель Международной фортепианной академии Villa Sandra в Лезе (Лаго-Маджоре) в Италии Георгий ВАЧНАДЗЕ;
- скрипач, дирижер, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и Кёльнской высшей школы музыки, почетный член Российской академии художеств Виктор ТРЕТЬЯКОВ.

С 29 ноября по 6 декабря в Москве проходит телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". Он собрал исполнителей из ряда городов России и других стран (США, Канада, Китай, Ливан, Армения, Польша, Кипр, Сербия). Победители прошлых лет уже занимают почетные места в профессиональных рейтингах, успешно концертируют по всему миру. На протяжении двух с лишним десятилетий этот проект является приоритетным для телеканала "Россия – Культура".
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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