https://ria.ru/20211129/koloniya-1761217922.html

Власти опровергли сообщения об издевательствах в колонии под Калугой

Власти опровергли сообщения об издевательствах в колонии под Калугой - РИА Новости, 29.11.2021

Власти опровергли сообщения об издевательствах в колонии под Калугой

УФСИН по Калужской области и региональная прокуратура после публикаций СМИ заявили, что осужденные в ИК-4 получают еду как положено, а факты побоев не выявлены. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T10:38

2021-11-29T10:38

2021-11-29T10:38

происшествия

общество

калужская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748755356_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_db0872f50f8c00084bb1da3974a46b32.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. УФСИН по Калужской области и региональная прокуратура после публикаций СМИ заявили, что осужденные в ИК-4 получают еду как положено, а факты побоев не выявлены.Ранее Telegram-каналы сообщили со ссылкой на родственников осуждённых, что в ИК-4 строгого режима города Медынь Калужской области осужденных якобы морят голодом и избивают. Уполномоченный по правам человека в регионе Юрий Зельников собрался посетить колонию, чтобы проверить эти факты.УФСИН по Калужской области в понедельник заявило, что опубликованная в СМИ информация о якобы имевших место нарушениях прав осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 4 в городе Медынь, не соответствует действительности."Условия содержания осужденных отвечают всем нормам действующего законодательства. Никаких нарушений в общении с осужденным сотрудники исправительного учреждения не допускали. Все осужденные, содержащиеся в учреждении, принимают пищу в соответствии с распорядком дня. Питание в учреждении организовано согласно требованиям нормативных документов и соответствующих ГОСТов", - говорится в сообщении.Прокуратура региона информирует, что в воскресенье представители надзорного ведомства выезжали в колонию с целью проверки сообщений СМИ."Сотрудниками прокуратуры проведен обход жилых отрядов учреждения, помещений штрафного изолятора, столовой, других коммунально-бытовых объектов. Опрошены лица, отбывающие наказание в пенитенциарном учреждении. По результатам проверки доводы, размещенные в сети интернет, в части применения физической силы к осужденным и не обеспечения их питанием, согласно установленным нормам, не подтвердились, сами осужденные данные обстоятельства также опровергли", - информирует прокуратура.Отмечается, что прокуратура проводит дополнительную проверку по ряду вопросов - в частности, проверяет сообщения о якобы ненадлежащем оказании медпомощи осужденным.

https://ria.ru/20211129/sud-1761208999.html

https://ria.ru/20211126/sk-1760915598.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, калужская область