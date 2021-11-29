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Власти опровергли сообщения об издевательствах в колонии под Калугой
Власти опровергли сообщения об издевательствах в колонии под Калугой - РИА Новости, 29.11.2021
Власти опровергли сообщения об издевательствах в колонии под Калугой
УФСИН по Калужской области и региональная прокуратура после публикаций СМИ заявили, что осужденные в ИК-4 получают еду как положено, а факты побоев не выявлены. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T10:38
2021-11-29T10:38
происшествия
общество
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. УФСИН по Калужской области и региональная прокуратура после публикаций СМИ заявили, что осужденные в ИК-4 получают еду как положено, а факты побоев не выявлены.Ранее Telegram-каналы сообщили со ссылкой на родственников осуждённых, что в ИК-4 строгого режима города Медынь Калужской области осужденных якобы морят голодом и избивают. Уполномоченный по правам человека в регионе Юрий Зельников собрался посетить колонию, чтобы проверить эти факты.УФСИН по Калужской области в понедельник заявило, что опубликованная в СМИ информация о якобы имевших место нарушениях прав осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 4 в городе Медынь, не соответствует действительности."Условия содержания осужденных отвечают всем нормам действующего законодательства. Никаких нарушений в общении с осужденным сотрудники исправительного учреждения не допускали. Все осужденные, содержащиеся в учреждении, принимают пищу в соответствии с распорядком дня. Питание в учреждении организовано согласно требованиям нормативных документов и соответствующих ГОСТов", - говорится в сообщении.Прокуратура региона информирует, что в воскресенье представители надзорного ведомства выезжали в колонию с целью проверки сообщений СМИ."Сотрудниками прокуратуры проведен обход жилых отрядов учреждения, помещений штрафного изолятора, столовой, других коммунально-бытовых объектов. Опрошены лица, отбывающие наказание в пенитенциарном учреждении. По результатам проверки доводы, размещенные в сети интернет, в части применения физической силы к осужденным и не обеспечения их питанием, согласно установленным нормам, не подтвердились, сами осужденные данные обстоятельства также опровергли", - информирует прокуратура.Отмечается, что прокуратура проводит дополнительную проверку по ряду вопросов - в частности, проверяет сообщения о якобы ненадлежащем оказании медпомощи осужденным.
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происшествия, общество, калужская область
10:38 29.11.2021
 
Власти опровергли сообщения об издевательствах в колонии под Калугой

УФСИН и прокуратура опровергли сообщения об издевательствах в колонии в Калужской области

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. УФСИН по Калужской области и региональная прокуратура после публикаций СМИ заявили, что осужденные в ИК-4 получают еду как положено, а факты побоев не выявлены.
Ранее Telegram-каналы сообщили со ссылкой на родственников осуждённых, что в ИК-4 строгого режима города Медынь Калужской области осужденных якобы морят голодом и избивают. Уполномоченный по правам человека в регионе Юрий Зельников собрался посетить колонию, чтобы проверить эти факты.
УФСИН по Калужской области в понедельник заявило, что опубликованная в СМИ информация о якобы имевших место нарушениях прав осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 4 в городе Медынь, не соответствует действительности.
"Условия содержания осужденных отвечают всем нормам действующего законодательства. Никаких нарушений в общении с осужденным сотрудники исправительного учреждения не допускали. Все осужденные, содержащиеся в учреждении, принимают пищу в соответствии с распорядком дня. Питание в учреждении организовано согласно требованиям нормативных документов и соответствующих ГОСТов", - говорится в сообщении.
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Прокуратура региона информирует, что в воскресенье представители надзорного ведомства выезжали в колонию с целью проверки сообщений СМИ.
"Сотрудниками прокуратуры проведен обход жилых отрядов учреждения, помещений штрафного изолятора, столовой, других коммунально-бытовых объектов. Опрошены лица, отбывающие наказание в пенитенциарном учреждении. По результатам проверки доводы, размещенные в сети интернет, в части применения физической силы к осужденным и не обеспечения их питанием, согласно установленным нормам, не подтвердились, сами осужденные данные обстоятельства также опровергли", - информирует прокуратура.
Отмечается, что прокуратура проводит дополнительную проверку по ряду вопросов - в частности, проверяет сообщения о якобы ненадлежащем оказании медпомощи осужденным.
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