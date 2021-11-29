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В Госдуме предложили новое название для QR-кода
В Госдуме предложили новое название для QR-кода - РИА Новости, 29.11.2021
В Госдуме предложили новое название для QR-кода
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил заменить слово "QR-код" на "иммунный паспорт". РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:27
2021-11-29T15:27
2021-11-29T16:31
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил заменить слово "QR-код" на "иммунный паспорт".По его мнению, такое название наиболее точно передает смысл законопроектов о цифровых сертификатах для переболевших COVID-19 и вакцинированных, а также поможет снизить общественное раздражение.Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что в Кремле и правительстве обсуждают возможность переименовать документы с QR-кодами, чтобы свести к минимуму использование этого понятия в публичном пространстве, поскольку оно, говорится в материале, вызывает негативную реакцию у многих граждан. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию."Я предлагаю, чтобы это был "иммунный паспорт" как название. Смысл в том, чтобы у нас наконец было понятие — не просто вакцинированный человек, а человек, который имеет иммунитет. Появиться он может двумя способами — либо после болезни, либо после вакцинации… Мне кажется, что в законопроекте нужно заменить термин "QR-код" на "иммунный паспорт". Но иммунный паспорт реализовывать по системе QR-кодов, как цифровую платформу… Иммунный паспорт, соответственно, предоставляется человеку в виде QR-кода", — пояснил РИА Новости Леонов.Он отметил, что в названиях самих проектов законов изначально нет ни слова о QR-кодах."Но дело в том, что само же правительство называло их законопроектами о QR-кодах. Получилось, что во главу угла встала технология, а не понимание того, как это все будет действовать", — добавил парламентарий.Тем не менее главное, подчеркнул Леонов, не название. Нужно сделать так, чтобы новые нормы "удобно" работали на практике и исключить случаи, когда граждане, имеющие право на получение "иммунного паспорта", по тем или иным причинам не могут его оформить, считает он. "Или из-за сбоя в системе, или из-за технологии выдачи этих QR-кодов, официально не переболел или сделал иностранную вакцину — не получишь. Миллионы людей не попадают в эту систему по совершенно субъективным причинам", — сказал депутат.По его словам, он поднимет этот вопрос в Думе, если правительство или Роспотребнадзор здесь ничего не предпримут.В ноябре правительство внесло в нижнюю палату парламента два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо цифрового сертификата о прививке от коронавируса, либо документа, подтверждающего перенесенную инфекцию, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет показывать и отрицательный ПЦР-тест, потом такая возможность останется только у тех, у кого есть противопоказания для прививки.
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общество, госдума рф, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей леонов
15:27 29.11.2021 (обновлено: 16:31 29.11.2021)
В Госдуме предложили новое название для QR-кода
Депутат Госдумы Леонов предложил переименовать QR-код в иммунный паспорт
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Зампред комитета Госдумы
по охране здоровья Сергей Леонов
предложил заменить слово "QR-код" на "иммунный паспорт".
По его мнению, такое название наиболее точно передает смысл законопроектов о цифровых сертификатах для переболевших COVID-19 и вакцинированных, а также поможет снизить общественное раздражение.
Ранее РБК
со ссылкой на источники сообщило, что в Кремле и правительстве обсуждают возможность переименовать документы с QR-кодами, чтобы свести к минимуму использование этого понятия в публичном пространстве, поскольку оно, говорится в материале, вызывает негативную реакцию у многих граждан. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
опроверг эту информацию.
"Я предлагаю, чтобы это был "иммунный паспорт" как название. Смысл в том, чтобы у нас наконец было понятие — не просто вакцинированный человек, а человек, который имеет иммунитет. Появиться он может двумя способами — либо после болезни, либо после вакцинации… Мне кажется, что в законопроекте нужно заменить термин "QR-код" на "иммунный паспорт". Но иммунный паспорт реализовывать по системе QR-кодов, как цифровую платформу… Иммунный паспорт, соответственно, предоставляется человеку в виде QR-кода", — пояснил РИА Новости Леонов.
Он отметил, что в названиях самих проектов законов изначально нет ни слова о QR-кодах.
"Но дело в том, что само же правительство называло их законопроектами о QR-кодах. Получилось, что во главу угла встала технология, а не понимание того, как это все будет действовать", — добавил парламентарий.
Тем не менее главное, подчеркнул Леонов, не название. Нужно сделать так, чтобы новые нормы "удобно" работали на практике и исключить случаи, когда граждане, имеющие право на получение "иммунного паспорта", по тем или иным причинам не могут его оформить, считает он. "Или из-за сбоя в системе, или из-за технологии выдачи этих QR-кодов, официально не переболел или сделал иностранную вакцину — не получишь. Миллионы людей не попадают в эту систему по совершенно субъективным причинам", — сказал депутат.
По его словам, он поднимет этот вопрос в Думе, если правительство или Роспотребнадзор
здесь ничего не предпримут.
В ноябре правительство внесло в нижнюю палату парламента два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо цифрового сертификата о прививке от коронавируса, либо документа, подтверждающего перенесенную инфекцию, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет показывать и отрицательный ПЦР-тест, потом такая возможность останется только у тех, у кого есть противопоказания для прививки.