Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211129/kod-1761287787.html
В Госдуме предложили новое название для QR-кода
В Госдуме предложили новое название для QR-кода - РИА Новости, 29.11.2021
В Госдуме предложили новое название для QR-кода
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил заменить слово "QR-код" на "иммунный паспорт". РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:27
2021-11-29T16:31
распространение коронавируса
общество
госдума рф
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
сергей леонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758459956_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f708ab2e30ee256533b123d6259c991a.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил заменить слово "QR-код" на "иммунный паспорт".По его мнению, такое название наиболее точно передает смысл законопроектов о цифровых сертификатах для переболевших COVID-19 и вакцинированных, а также поможет снизить общественное раздражение.Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что в Кремле и правительстве обсуждают возможность переименовать документы с QR-кодами, чтобы свести к минимуму использование этого понятия в публичном пространстве, поскольку оно, говорится в материале, вызывает негативную реакцию у многих граждан. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию."Я предлагаю, чтобы это был "иммунный паспорт" как название. Смысл в том, чтобы у нас наконец было понятие — не просто вакцинированный человек, а человек, который имеет иммунитет. Появиться он может двумя способами — либо после болезни, либо после вакцинации… Мне кажется, что в законопроекте нужно заменить термин "QR-код" на "иммунный паспорт". Но иммунный паспорт реализовывать по системе QR-кодов, как цифровую платформу… Иммунный паспорт, соответственно, предоставляется человеку в виде QR-кода", — пояснил РИА Новости Леонов.Он отметил, что в названиях самих проектов законов изначально нет ни слова о QR-кодах."Но дело в том, что само же правительство называло их законопроектами о QR-кодах. Получилось, что во главу угла встала технология, а не понимание того, как это все будет действовать", — добавил парламентарий.Тем не менее главное, подчеркнул Леонов, не название. Нужно сделать так, чтобы новые нормы "удобно" работали на практике и исключить случаи, когда граждане, имеющие право на получение "иммунного паспорта", по тем или иным причинам не могут его оформить, считает он. "Или из-за сбоя в системе, или из-за технологии выдачи этих QR-кодов, официально не переболел или сделал иностранную вакцину — не получишь. Миллионы людей не попадают в эту систему по совершенно субъективным причинам", — сказал депутат.По его словам, он поднимет этот вопрос в Думе, если правительство или Роспотребнадзор здесь ничего не предпримут.В ноябре правительство внесло в нижнюю палату парламента два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо цифрового сертификата о прививке от коронавируса, либо документа, подтверждающего перенесенную инфекцию, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет показывать и отрицательный ПЦР-тест, потом такая возможность останется только у тех, у кого есть противопоказания для прививки.
https://radiosputnik.ria.ru/20211129/kod-1761247835.html
https://ria.ru/20211129/shtamm-1761260217.html
https://ria.ru/20211129/zakon-1761205203.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758459956_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_6a6c819b4bd2205ec03fe2fc19c5cae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, госдума рф, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей леонов
15:27 29.11.2021 (обновлено: 16:31 29.11.2021)
 
В Госдуме предложили новое название для QR-кода

Депутат Госдумы Леонов предложил переименовать QR-код в иммунный паспорт

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода в ресторане Bla Bla Bar в Новосибирске
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане Bla Bla Bar в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил заменить слово "QR-код" на "иммунный паспорт".
По его мнению, такое название наиболее точно передает смысл законопроектов о цифровых сертификатах для переболевших COVID-19 и вакцинированных, а также поможет снизить общественное раздражение.
Проверка QR-кодов вакцинации от COVID-19 на входе в ТРЦ Мега в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
12:40Сказано в эфире
"Как корабль назовешь…" Депутат ГД объяснил, чем плох термин "QR-код"
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что в Кремле и правительстве обсуждают возможность переименовать документы с QR-кодами, чтобы свести к минимуму использование этого понятия в публичном пространстве, поскольку оно, говорится в материале, вызывает негативную реакцию у многих граждан. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию.
"Я предлагаю, чтобы это был "иммунный паспорт" как название. Смысл в том, чтобы у нас наконец было понятие — не просто вакцинированный человек, а человек, который имеет иммунитет. Появиться он может двумя способами — либо после болезни, либо после вакцинации… Мне кажется, что в законопроекте нужно заменить термин "QR-код" на "иммунный паспорт". Но иммунный паспорт реализовывать по системе QR-кодов, как цифровую платформу… Иммунный паспорт, соответственно, предоставляется человеку в виде QR-кода", — пояснил РИА Новости Леонов.
Исследование крови - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
13:35Распространение коронавируса
В Кремле ответили на вопрос о дальнейших шагах в связи с омикрон-штаммом
Он отметил, что в названиях самих проектов законов изначально нет ни слова о QR-кодах.
"Но дело в том, что само же правительство называло их законопроектами о QR-кодах. Получилось, что во главу угла встала технология, а не понимание того, как это все будет действовать", — добавил парламентарий.
Тем не менее главное, подчеркнул Леонов, не название. Нужно сделать так, чтобы новые нормы "удобно" работали на практике и исключить случаи, когда граждане, имеющие право на получение "иммунного паспорта", по тем или иным причинам не могут его оформить, считает он. "Или из-за сбоя в системе, или из-за технологии выдачи этих QR-кодов, официально не переболел или сделал иностранную вакцину — не получишь. Миллионы людей не попадают в эту систему по совершенно субъективным причинам", — сказал депутат.
Проверка QR-кода в ресторане - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
08:53Распространение коронавируса
В Совфеде рассказали об ответственности за невыполнение законов о QR-кодах
По его словам, он поднимет этот вопрос в Думе, если правительство или Роспотребнадзор здесь ничего не предпримут.
В ноябре правительство внесло в нижнюю палату парламента два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо цифрового сертификата о прививке от коронавируса, либо документа, подтверждающего перенесенную инфекцию, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет показывать и отрицательный ПЦР-тест, потом такая возможность останется только у тех, у кого есть противопоказания для прививки.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаОбществоГосдума РФРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСергей Леонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего брата
02:48СМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях
02:45ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
02:41Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
02:32Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
02:17Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
02:08Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
01:59Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны
01:56В столице ЦАР открыли памятник российским военным
01:34Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штамма
01:20Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
01:16Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже
01:14В США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
01:12В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота
01:05В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
01:00Республиканцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"
00:44В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в Сирии
00:41Падение британского F-35 с авианосца попало на видео
00:18Ревизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в Пентагоне
00:08Гендиректора "Вертолетов России" назначат замглавы ОАК, сообщил источник
Лента новостейМолния
Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего братаСМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотребленияхВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем ВостокеАмериканский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном мореРеспубликанцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньшеТерапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за рульУкраина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривныВ столице ЦАР открыли памятник российским военнымГлава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штаммаКулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" РоссииАвтоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтажеВ США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за УкраиныВ СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворотаВ России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИРеспубликанцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в СирииПадение британского F-35 с авианосца попало на видеоРевизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в ПентагонеГендиректора "Вертолетов России" назначат замглавы ОАК, сообщил источник