https://ria.ru/20211129/kirgiziya-1761250933.html

Оппозиционные партии в Киргизии потребовали отмены итогов выборов

Оппозиционные партии в Киргизии потребовали отмены итогов выборов - РИА Новости, 29.11.2021

Оппозиционные партии в Киргизии потребовали отмены итогов выборов

Представители оппозиционных партий Киргизии требуют отмены выборов, немедленной отставки ЦИК и кабмина, а также привлечения к ответственности отвечавших за... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:54

2021-11-29T12:54

2021-11-29T13:46

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БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости. Представители оппозиционных партий Киргизии требуют отмены выборов, немедленной отставки ЦИК и кабмина, а также привлечения к ответственности отвечавших за проведение выборов чиновников, сообщил журналистам кандидат от партии “Ата-Мекен” ("Родина") Али Токтакунов.Ранее возле здания ЦИК Киргизии собрались сторонники партий, по предварительным данным, не прошедших в парламент по итогам выборов 28 ноября. Они заявляют, что не признают предварительные итоги выборов, озвученные накануне, и требуют срочного пересчета голосов.“Мы требуем немедленной отставки ЦИК и привлечения всех ее членов к ответственности. Также требуем отставки кабмина и привлечения ответственных за выборы чиновников к ответственности”, - заявил Токтакунов на митинге перед зданием ЦИК республики.По словам оппозиционера, они дают властям два дня на выполнение этих требований. В противном случае они намерены добиваться своего “всеми законными способами”.Митинговавшие у здания ЦИК Киргизии представители оппозиционных партий расходятся, лидеры партии "Ата-Мекен" ("Родина") пригласили их в свой офис для обсуждения ситуации, передает корреспондент РИА Новости.Из участвовавших в митинге 150 человек у здания ЦИК остаются около 30.Прошедшие выборы - это вторая попытка избрать седьмой созыв киргизского парламента. Результаты предыдущего голосования, прошедшего в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

https://ria.ru/20211129/kirgiziya-1761211589.html

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В Бишкеке оппозиция требует отмены итогов выборов и отставки правительства Бишкек. К сторонникам не прошедших в парламент оппозиционных партий прибыло подкрепление. Они требуют отмены итогов выборов, отставки ЦИК и правительства – и дали властям 2 дня на выполнения своих требований. 2021-11-29T12:54 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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