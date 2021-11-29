https://ria.ru/20211129/kirgiziya-1761250933.html
Оппозиционные партии в Киргизии потребовали отмены итогов выборов
Оппозиционные партии в Киргизии потребовали отмены итогов выборов - РИА Новости, 29.11.2021
Оппозиционные партии в Киргизии потребовали отмены итогов выборов
Представители оппозиционных партий Киргизии требуют отмены выборов, немедленной отставки ЦИК и кабмина, а также привлечения к ответственности отвечавших за... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:54
2021-11-29T12:54
2021-11-29T13:46
в мире
киргизия
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БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости. Представители оппозиционных партий Киргизии требуют отмены выборов, немедленной отставки ЦИК и кабмина, а также привлечения к ответственности отвечавших за проведение выборов чиновников, сообщил журналистам кандидат от партии “Ата-Мекен” ("Родина") Али Токтакунов.Ранее возле здания ЦИК Киргизии собрались сторонники партий, по предварительным данным, не прошедших в парламент по итогам выборов 28 ноября. Они заявляют, что не признают предварительные итоги выборов, озвученные накануне, и требуют срочного пересчета голосов.“Мы требуем немедленной отставки ЦИК и привлечения всех ее членов к ответственности. Также требуем отставки кабмина и привлечения ответственных за выборы чиновников к ответственности”, - заявил Токтакунов на митинге перед зданием ЦИК республики.По словам оппозиционера, они дают властям два дня на выполнение этих требований. В противном случае они намерены добиваться своего “всеми законными способами”.Митинговавшие у здания ЦИК Киргизии представители оппозиционных партий расходятся, лидеры партии "Ата-Мекен" ("Родина") пригласили их в свой офис для обсуждения ситуации, передает корреспондент РИА Новости.Из участвовавших в митинге 150 человек у здания ЦИК остаются около 30.Прошедшие выборы - это вторая попытка избрать седьмой созыв киргизского парламента. Результаты предыдущего голосования, прошедшего в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
https://ria.ru/20211129/kirgiziya-1761211589.html
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В Бишкеке оппозиция требует отмены итогов выборов и отставки правительства
Бишкек. К сторонникам не прошедших в парламент оппозиционных партий прибыло подкрепление. Они требуют отмены итогов выборов, отставки ЦИК и правительства – и дали властям 2 дня на выполнения своих требований.
2021-11-29T12:54
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в мире, киргизия
12:54 29.11.2021 (обновлено: 13:46 29.11.2021)
Оппозиционные партии в Киргизии потребовали отмены итогов выборов
Представители оппозиционных партий в Киргизии потребовали отмены итогов выборов и отставок
БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости.
Представители оппозиционных партий Киргизии
требуют отмены выборов, немедленной отставки ЦИК и кабмина, а также привлечения к ответственности отвечавших за проведение выборов чиновников, сообщил журналистам кандидат от партии “Ата-Мекен” ("Родина") Али Токтакунов.
Ранее возле здания ЦИК Киргизии собрались сторонники партий, по предварительным данным, не прошедших в парламент по итогам выборов 28 ноября. Они заявляют, что не признают предварительные итоги выборов, озвученные накануне, и требуют срочного пересчета голосов.
“Мы требуем немедленной отставки ЦИК и привлечения всех ее членов к ответственности. Также требуем отставки кабмина и привлечения ответственных за выборы чиновников к ответственности”, - заявил Токтакунов на митинге перед зданием ЦИК республики.
По словам оппозиционера, они дают властям два дня на выполнение этих требований. В противном случае они намерены добиваться своего “всеми законными способами”.
Митинговавшие у здания ЦИК Киргизии представители оппозиционных партий расходятся, лидеры партии "Ата-Мекен" ("Родина") пригласили их в свой офис для обсуждения ситуации, передает корреспондент РИА Новости.
Из участвовавших в митинге 150 человек у здания ЦИК остаются около 30.
Прошедшие выборы - это вторая попытка избрать седьмой созыв киргизского парламента. Результаты предыдущего голосования, прошедшего в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.