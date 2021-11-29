https://ria.ru/20211129/kirgiziya-1761211589.html

После обработки 12% бюллетеней в парламент Киргизии проходят шесть партий

После обработки 12% бюллетеней в парламент Киргизии проходят шесть партий - РИА Новости, 29.11.2021

После обработки 12% бюллетеней в парламент Киргизии проходят шесть партий

Согласно предварительным данным ЦИК Киргизии, после ручного подсчета бюллетеней с 12% избирательных участков в парламент Киргизии проходят шесть партий, такие... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T09:55

2021-11-29T09:55

2021-11-29T09:55

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БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости. Согласно предварительным данным ЦИК Киргизии, после ручного подсчета бюллетеней с 12% избирательных участков в парламент Киргизии проходят шесть партий, такие данные приводит сайт Центризбиркома.Ранее были озвучены предварительные итоги голосования 28 ноября с автоматических считывающих урн (АСУ), которые, по заверению ЦИК, не могут сильно отличаться от данных ручного подсчета. Официальными итогами признаются только данные ручного подсчета.Согласно данным, необходимый для попадания в законодательное собрание барьер в 5% преодолевают партии "Альянс" с 6,4%, "Ыйман Нуру" ("Луч веры") с 7,06%, "Ынтымак" ("Гармония") с 14,66%, "Ишеним" ("Вера") с 15,25%, "Эл Умуту" ("Надежда народа") с 6,19% и "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан") с 10,87%. На грани прохождения находится еще одна партия "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"). Сейчас у нее 4,3%.По данным с АСУ 97% участков, ранее опубликованным ЦИК, в парламент проходят шесть политобъединений. Из вышеперечисленных - преодолевает барьер "Бутун Кыргызстан" и не преодолевает "Эл Умуту". Известные оппозиционные партии "Ата-Мекен" и "Социал-Демократы" предварительно не парламент не попадают. Ряд политобъединений уже заявили, что не согласны с предварительными результатами с АСУ и будут ждать итогов ручного подсчета.Прошедшие выборы - это вторая попытка избрать седьмой созыв киргизского парламента. Результаты предыдущего голосования, прошедшего в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

https://ria.ru/20211129/shos-1761201229.html

https://ria.ru/20211128/vybory-1761180745.html

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в мире, киргизия, ата-журт, цик киргизии, "ата-мекен"