После обработки 12% бюллетеней в парламент Киргизии проходят шесть партий
После ручного подсчета 12% бюллетеней в парламент Киргизии проходят шесть партий
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка №1213 во время парламентских выборов в Кыргызстане
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости. Согласно предварительным данным ЦИК Киргизии, после ручного подсчета бюллетеней с 12% избирательных участков в парламент Киргизии проходят шесть партий, такие данные приводит сайт Центризбиркома.
Ранее были озвучены предварительные итоги голосования 28 ноября с автоматических считывающих урн (АСУ), которые, по заверению ЦИК, не могут сильно отличаться от данных ручного подсчета. Официальными итогами признаются только данные ручного подсчета.
Согласно данным, необходимый для попадания в законодательное собрание барьер в 5% преодолевают партии "Альянс" с 6,4%, "Ыйман Нуру" ("Луч веры") с 7,06%, "Ынтымак" ("Гармония") с 14,66%, "Ишеним" ("Вера") с 15,25%, "Эл Умуту" ("Надежда народа") с 6,19% и "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан") с 10,87%. На грани прохождения находится еще одна партия "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"). Сейчас у нее 4,3%.
По данным с АСУ 97% участков, ранее опубликованным ЦИК, в парламент проходят шесть политобъединений. Из вышеперечисленных - преодолевает барьер "Бутун Кыргызстан" и не преодолевает "Эл Умуту". Известные оппозиционные партии "Ата-Мекен" и "Социал-Демократы" предварительно не парламент не попадают. Ряд политобъединений уже заявили, что не согласны с предварительными результатами с АСУ и будут ждать итогов ручного подсчета.
Прошедшие выборы - это вторая попытка избрать седьмой созыв киргизского парламента. Результаты предыдущего голосования, прошедшего в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.