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После обработки 12% бюллетеней в парламент Киргизии проходят шесть партий
После обработки 12% бюллетеней в парламент Киргизии проходят шесть партий - РИА Новости, 29.11.2021
После обработки 12% бюллетеней в парламент Киргизии проходят шесть партий
Согласно предварительным данным ЦИК Киргизии, после ручного подсчета бюллетеней с 12% избирательных участков в парламент Киргизии проходят шесть партий, такие... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T09:55
2021-11-29T09:55
в мире
киргизия
ата-журт
цик киргизии
"ата-мекен"
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БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости. Согласно предварительным данным ЦИК Киргизии, после ручного подсчета бюллетеней с 12% избирательных участков в парламент Киргизии проходят шесть партий, такие данные приводит сайт Центризбиркома.Ранее были озвучены предварительные итоги голосования 28 ноября с автоматических считывающих урн (АСУ), которые, по заверению ЦИК, не могут сильно отличаться от данных ручного подсчета. Официальными итогами признаются только данные ручного подсчета.Согласно данным, необходимый для попадания в законодательное собрание барьер в 5% преодолевают партии "Альянс" с 6,4%, "Ыйман Нуру" ("Луч веры") с 7,06%, "Ынтымак" ("Гармония") с 14,66%, "Ишеним" ("Вера") с 15,25%, "Эл Умуту" ("Надежда народа") с 6,19% и "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан") с 10,87%. На грани прохождения находится еще одна партия "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"). Сейчас у нее 4,3%.По данным с АСУ 97% участков, ранее опубликованным ЦИК, в парламент проходят шесть политобъединений. Из вышеперечисленных - преодолевает барьер "Бутун Кыргызстан" и не преодолевает "Эл Умуту". Известные оппозиционные партии "Ата-Мекен" и "Социал-Демократы" предварительно не парламент не попадают. Ряд политобъединений уже заявили, что не согласны с предварительными результатами с АСУ и будут ждать итогов ручного подсчета.Прошедшие выборы - это вторая попытка избрать седьмой созыв киргизского парламента. Результаты предыдущего голосования, прошедшего в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
https://ria.ru/20211129/shos-1761201229.html
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в мире, киргизия, ата-журт, цик киргизии, "ата-мекен"
09:55 29.11.2021
 
После обработки 12% бюллетеней в парламент Киргизии проходят шесть партий

После ручного подсчета 12% бюллетеней в парламент Киргизии проходят шесть партий

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка №1213 во время парламентских выборов в Кыргызстане
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка №1213 во время парламентских выборов в Кыргызстане - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости. Согласно предварительным данным ЦИК Киргизии, после ручного подсчета бюллетеней с 12% избирательных участков в парламент Киргизии проходят шесть партий, такие данные приводит сайт Центризбиркома.
Ранее были озвучены предварительные итоги голосования 28 ноября с автоматических считывающих урн (АСУ), которые, по заверению ЦИК, не могут сильно отличаться от данных ручного подсчета. Официальными итогами признаются только данные ручного подсчета.
Мужчина голосует на избирательном участке №1213 во время парламентских выборов в Кыргызстане - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
07:32
Миссия ШОС не отметила серьезных нарушений на выборах в парламент Киргизии
Согласно данным, необходимый для попадания в законодательное собрание барьер в 5% преодолевают партии "Альянс" с 6,4%, "Ыйман Нуру" ("Луч веры") с 7,06%, "Ынтымак" ("Гармония") с 14,66%, "Ишеним" ("Вера") с 15,25%, "Эл Умуту" ("Надежда народа") с 6,19% и "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан") с 10,87%. На грани прохождения находится еще одна партия "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"). Сейчас у нее 4,3%.
По данным с АСУ 97% участков, ранее опубликованным ЦИК, в парламент проходят шесть политобъединений. Из вышеперечисленных - преодолевает барьер "Бутун Кыргызстан" и не преодолевает "Эл Умуту". Известные оппозиционные партии "Ата-Мекен" и "Социал-Демократы" предварительно не парламент не попадают. Ряд политобъединений уже заявили, что не согласны с предварительными результатами с АСУ и будут ждать итогов ручного подсчета.
Прошедшие выборы - это вторая попытка избрать седьмой созыв киргизского парламента. Результаты предыдущего голосования, прошедшего в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
Вчера, 22:04
Голосование на выборах в Киргизии прошло без нарушений, заявил ЦИК России
 
В миреКиргизияАта-ЖуртЦИК Киргизии"Ата-Мекен"
 
 
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