https://ria.ru/20211129/kinozaly-1761273211.html

Два новых 3D-кинозала открывают в районах Алтайского края

Два новых 3D-кинозала открывают в районах Алтайского края - РИА Новости, 29.11.2021

Два новых 3D-кинозала открывают в районах Алтайского края

Два 3D-кинозала создали в районах Алтайского края, торжественное открытие состоится в начале декабря, на модернизацию выделили 10 миллионов рублей по нацпроекту РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:24

2021-11-29T14:24

2021-11-29T14:24

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БАРНАУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Два 3D-кинозала создали в районах Алтайского края, торжественное открытие состоится в начале декабря, на модернизацию выделили 10 миллионов рублей по нацпроекту "Культура", сообщает официальный сайт правительства региона."В Алтайском крае открывают еще два сельских 3D-кинозала. На их модернизацию на базе культурных центров в селе Алтайском Алтайского района и селе Веселоярск Рубцовского района в рамках национального проекта "Культура" направили 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.1 декабря состоится торжественное открытие кинозала в селе Алтайском - самом протяженном и многочисленном селе региона. Современное звуковое и мультимедийное оборудование, приобретенное на федеральные средства, позволит качественно демонстрировать фильмы, в том числе и в формате 3D. В новом кинозале будут показывать фильмы отечественного и зарубежного производства, а также мультфильмы."3 декабря современный кинозал откроют в Веселоярском сельском Доме культуры. За счет федеральных средств приобрели необходимое кинооборудование, также выделили средства на ремонт фойе и фасада Дома культуры", - уточняет сайт.В Министерстве культуры Алтайского края напомнили, что с 2015 по 2019 год в регионе при поддержке Фонда кино организовали 14 современных кинозалов на базе муниципальных учреждений культуры Поспелихинского, Благовещенского, Змеиногорского, Каменского, Кулундинского, Родинского, Завьяловского, Романовского, Ключевского, Смоленского районов, а также Алейска, Славгорода, Ярового и Заринска.

https://ria.ru/20211123/zarplata-1760326674.html

https://ria.ru/20211120/eksport-1759928111.html

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общество, славгород, алтайский район, алтайский край, фонд кино, новости культуры, культура