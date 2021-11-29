Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20211129/kinozaly-1761273211.html
Два новых 3D-кинозала открывают в районах Алтайского края
Два новых 3D-кинозала открывают в районах Алтайского края - РИА Новости, 29.11.2021
Два новых 3D-кинозала открывают в районах Алтайского края
Два 3D-кинозала создали в районах Алтайского края, торжественное открытие состоится в начале декабря, на модернизацию выделили 10 миллионов рублей по нацпроекту РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T14:24
2021-11-29T14:24
алтайский край
общество
славгород
алтайский район
алтайский край
фонд кино
новости культуры
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569211419_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_b335ce4f78622da9f858572d2463a84f.jpg
БАРНАУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Два 3D-кинозала создали в районах Алтайского края, торжественное открытие состоится в начале декабря, на модернизацию выделили 10 миллионов рублей по нацпроекту "Культура", сообщает официальный сайт правительства региона."В Алтайском крае открывают еще два сельских 3D-кинозала. На их модернизацию на базе культурных центров в селе Алтайском Алтайского района и селе Веселоярск Рубцовского района в рамках национального проекта "Культура" направили 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.1 декабря состоится торжественное открытие кинозала в селе Алтайском - самом протяженном и многочисленном селе региона. Современное звуковое и мультимедийное оборудование, приобретенное на федеральные средства, позволит качественно демонстрировать фильмы, в том числе и в формате 3D. В новом кинозале будут показывать фильмы отечественного и зарубежного производства, а также мультфильмы."3 декабря современный кинозал откроют в Веселоярском сельском Доме культуры. За счет федеральных средств приобрели необходимое кинооборудование, также выделили средства на ремонт фойе и фасада Дома культуры", - уточняет сайт.В Министерстве культуры Алтайского края напомнили, что с 2015 по 2019 год в регионе при поддержке Фонда кино организовали 14 современных кинозалов на базе муниципальных учреждений культуры Поспелихинского, Благовещенского, Змеиногорского, Каменского, Кулундинского, Родинского, Завьяловского, Романовского, Ключевского, Смоленского районов, а также Алейска, Славгорода, Ярового и Заринска.
https://ria.ru/20211123/zarplata-1760326674.html
https://ria.ru/20211120/eksport-1759928111.html
славгород
алтайский район
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569211419_553:0:3284:2048_1920x0_80_0_0_3bcc387545f2e7b7cc80f7786ec6230d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, славгород, алтайский район, алтайский край, фонд кино, новости культуры, культура
14:24 29.11.2021
 
Два новых 3D-кинозала открывают в районах Алтайского края

Два 3D-кинозала создали в районах Алтайского края, открытие состоится в начале декабря

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Два 3D-кинозала создали в районах Алтайского края, торжественное открытие состоится в начале декабря, на модернизацию выделили 10 миллионов рублей по нацпроекту "Культура", сообщает официальный сайт правительства региона.
"В Алтайском крае открывают еще два сельских 3D-кинозала. На их модернизацию на базе культурных центров в селе Алтайском Алтайского района и селе Веселоярск Рубцовского района в рамках национального проекта "Культура" направили 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 13:12Алтайский край
В Алтайском крае вырастет зарплата бюджетников
1 декабря состоится торжественное открытие кинозала в селе Алтайском - самом протяженном и многочисленном селе региона. Современное звуковое и мультимедийное оборудование, приобретенное на федеральные средства, позволит качественно демонстрировать фильмы, в том числе и в формате 3D. В новом кинозале будут показывать фильмы отечественного и зарубежного производства, а также мультфильмы.
"3 декабря современный кинозал откроют в Веселоярском сельском Доме культуры. За счет федеральных средств приобрели необходимое кинооборудование, также выделили средства на ремонт фойе и фасада Дома культуры", - уточняет сайт.
В Министерстве культуры Алтайского края напомнили, что с 2015 по 2019 год в регионе при поддержке Фонда кино организовали 14 современных кинозалов на базе муниципальных учреждений культуры Поспелихинского, Благовещенского, Змеиногорского, Каменского, Кулундинского, Родинского, Завьяловского, Романовского, Ключевского, Смоленского районов, а также Алейска, Славгорода, Ярового и Заринска.
Ягоды / Сок / Смузи / Орехи - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 08:03Алтайский край
В Алтайском крае увеличили экспорт дикоросов на 25 процентов
 
Алтайский крайОбществоСлавгородАлтайский районАлтайский крайФонд киноНовости культурыКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего брата
02:48СМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях
02:45ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
02:41Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
02:32Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
02:17Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
02:08Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
01:59Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны
01:56В столице ЦАР открыли памятник российским военным
01:34Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штамма
01:20Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
01:16Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже
01:14В США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
01:12В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота
01:05В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
01:00Республиканцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"
00:44В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в Сирии
00:41Падение британского F-35 с авианосца попало на видео
00:18Ревизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в Пентагоне
00:08Гендиректора "Вертолетов России" назначат замглавы ОАК, сообщил источник
Лента новостейМолния
Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего братаСМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотребленияхВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем ВостокеАмериканский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном мореРеспубликанцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньшеТерапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за рульУкраина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривныВ столице ЦАР открыли памятник российским военнымГлава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штаммаКулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" РоссииАвтоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтажеВ США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за УкраиныВ СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворотаВ России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИРеспубликанцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в СирииПадение британского F-35 с авианосца попало на видеоРевизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в ПентагонеГендиректора "Вертолетов России" назначат замглавы ОАК, сообщил источник